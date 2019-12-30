Zaman kayıplarını CPM ERP boyahane yönetim sistemi ile sıfıra indirin

BOYA VE KİMYASAL REÇETE MALİYETLERİ

İster reçete bazında ister verilen kriterlere göre boya kimyasal maliyetleri anlık olarak hesaplanabilir. Firma bazında, ürün bazında ve bazında boya kimya-sal maliyetleri çıkartılabilir. Günlük kurlardan farklı para birimlerinde de takip edilebilir.

Boya – Kimyasal Dozajlama Sistemleri: Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi boya ve kimyasal kullanımlarında Odesi ve Eliar firmalarının sistemleri ile entegre çalışır. Reçete bazlı boya ve kimyasal ilgileri otomasyon sistemine gönderilir ve dozajlama bittik-ten sonra anlık olarak tüketilmiş olur.

Laboratuvar Çalışmaları: Boya ve kimyasal laboratuvarları çok yoğun renk çalışmaları yaptıkları için burada kullanılan boya ve kimyasalların takibi konusunda sıkıntılar oluşabilir. Bir renk için birden fazla çalışma yapılır. Yapılan her çalışma için boya ve kimyasal tanımlanabilir ve sistemin verdiği çıktı üzerinden müşteriye numune gider. Müşterinin onayına göre renk numarası verilir. Böylelikle ne kadar boya, kimyasal ve zaman harcandığı, hangi renklerin daha yoğunlukla çalışıldığı, çalışılan renklerin ne kadarının onaylandığı gibi analizler elde edilerek laboratuvarın çalışma performansı ortaya çıkarılır.

Kartela İşlemleri: Yine birçok yazılım, kartela işlemlerini sistem üzerinde takip ettiremez. Boyahane Üretim – Yönetim Sisteminde ise kartela hem departman hem de depo gibi çalışır. İşletmenin neresinde olursa olsun, kartelası yapılacaksa öncelikle kartelanın depoya transferi gerçekleştirilir. Kartela deposundan da çıkışı yapılacaksa önce sevkiyat bölümüne, oradan da müşteriye sevki gerçekleştirilir. Böylelikle kartela bölümü için deposunda ne kadar olup olmadığı anlık olarak izlenebilir. Raf Göz Takip Sistemi ile hangi kartelanın nerede olduğu bilgisine kolayca ulaşılabilir.