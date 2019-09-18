Z kuşağı esnek çalışmada ısrarlı

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“Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark 2019” araştırmasına göre çalışanların yüzde 87’si yöneticisine güveniyor. Asya ülkelerinde bu oran yüzde 88, Latin Amerika’da ise yüzde 90.

KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Kongresi “Arayış” teması ile Ankara’da gerçekleşti. Etkinliğe katılan Great Place to Work Enstitüsü Müşteri Çözümleri Takım Lideri Burcu Pekgüzel, çalışanlar için güven ve yenilikçiliğin en önemli değerler olduğunu söyledi. Şirketlerin değişen önceliklerine dikkat çeken Pekgüzel, insan kaynakları departmanlarının gündeminde değişen şartlara uyum sağlamak ve çevikliği artırmak olduğunu aktardı.

Asya ve Latin Amerika’nın gerisinde kaldık

2018 yılında yapılan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmasında En İyi İşverenler listesine giren şirketlerde yönetici-çalışan güven oranının yüzde %82 olduğunu, 2019’da bu oranın %87’ye yükseldiğini belirten Pekgüzel, “Ülkemizdeki yönetici-çalışan güven oranı yükselmesine rağmen Asya ve Latin Amerika’nın gerisinde kaldı. Asya ülkelerinde liste şirketlerindeki çalışanların yöneticilerine duydukları güven oranı %88. Latin Amerika’da ise çalışanların %90’ı yöneticilerine güveniyor.” açıklamasında bulundu.

İlaç sektörü önde

Türkiye’de yaptıkları araştırmada, ‘Genel olarak buranın çok iyi bir iş yeri olduğunu söyleyebilirim’ diyen çalışanların sektörel dağılımını da analiz ettiklerini ifade eden Pekgüzel, “İlaç sektörü bu konuda %80 ile ilk sırada yer alırken, profesyonel hizmetler %77 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırayı %76 ile bilgi teknolojileri ve üretim-imalat sektörleri alırken, perakende sektörü %73’lük oranına sahip.” dedi.

Güven kültürü, bağlılık ve çalışan-yönetici iletişimi başarıyı belirliyor

2019 yılında yapılan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmayla ilgili sonuçları değerlendiren Great Place to Work Türkiye Müşteri Çözümleri Takım Lideri Burcu Pekgüzel, güven kültürü ve değişime ayak uydurmanın şirketler açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Pekgüzel, şunları söyledi: “Araştırmamızda özellikle kriz ortamının yaşandığı süreçlerde güven kültürünün şirketlerin başarısında ne kadar önemli olduğunu gördük. Ortaya çıkan rakamlar, Asya ve Latin Amerika’yla kıyaslandığında bu yolda alınması gereken bir yol olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Güven kültürünün inşası, çalışanların iş yerlerine olan bağlılıkları, çalışanlarla yöneticiler arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması kurumların başarısı açısından kritik öneme sahip.”

Z kuşağının iş hayatına bakışı X ve Y’den farklı

Araştırmaya göre, iş dünyasının yeni oyuncusu Z kuşağı, X ve Y kuşaklarına göre çalışma hayatına daha farklı bakıyor. Z kuşağının kurumlardan en belirgin beklentileri, esnek çalışma olanakları, bina ve ofislerin fiziksel şartları, topluma değer katma biçimleri ve sosyal olanaklar ile yan haklar. X ve Y kuşağı ise iş hayatında işverenlerden samimi ve dostça bir çalışma ortamı, son çare olarak işten çıkartılma ve işini doğru yapabilmesi için gerekli kaynak ve donanımın sağlanmasını talep ediyor.