Yünsa virüse karşı koruyan kumaş üretti

Paylaş

YÜNSA VİRÜSE KARŞI KORUYAN KUMAŞ ÜRETTİ

Yünsa, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın döneminde virüslere karşı koruyan kumaş üretimine başladı. Yenilikçi ürünler üzerine odaklanan Yünsa, geliştirdiği Antiviral Apre Tekniği uygulama testlerinin başarıyla tamamlandığını ve üretime geçtiğini açıkladı.

Antiviral Apre Tekniği ile üretilen Yünsa kumaşlarının solunum yoluyla bulaşabilen virüslere karşı %98 koruma sağladığı, uluslararası arenada prestijli ve güvenirliği yüksek The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG (İsviçre) tarafından onaylandı.

Üst segment ve yenilikçi ürünler ile Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden Yünsa sektöründe bir ilke imza atarak solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %98 koruma sağlayan “Antiviral Apre Tekniği”ni geliştirdi. Yünsa, geliştirdiği bu yenilikçi teknikle virüslere karşı koruyan kumaş üretimine başladı.

Antiviral Apre Tekniği’nin uygulandığı kumaşlar, yüzeyine gelen virüslerin dış katmanındaki lipit tabakasını bozarak virüslerin parçalanmasını sağlıyor. %100 yün, yün/polyester ve yün/naylon karışımlı kumaşlara uygulanabilen bu teknikle ilk etapta 5 yıkmaya karşı dayanıklı antiviral koruma özelliği geliştirildi. Bu oranın 10 yıkama ve üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

Antiviral Yünsa kumaşları virüslerin yanında bakteri ve mantarlara karşı da tam anlamıyla koruma sağlıyor. Takım elbise ve dış giyimlik, döşemelik ve üniformalık kumaş taleplerine göre farklı kullanım alanları için uygulamalar yapılıyor.

ULUSLARARASI KOLEKSİYONLARDA YERİNİ ALDI

Her zaman yenilikçi ürünler sunmaya odaklı çalışan Yünsa’nın pandemi ile mücadelede toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçladığını belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel ve yerel gündemlere karşın oldukça esnek olan yapımız ile müşterilerimize her zaman yenilikçi hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. İçinden geçtiğimiz Covid-19 döneminde de Yünsa bu alandaki başarısını bir daha ispatladı. Yaptığımız yatırımlarla koleksiyon, tasarım ve iş akışlarımızı dijitalleştirdiğimiz gibi, toplum sağlığına katkı sağlamak üzere bu Anti Viral apre tekniğini geliştirdik. Bu teknikle üretilecek kumaşlar yerli ve yabancı müşterilerimizin yeni koleksiyonlarına girdi ve pazarda heyecanla karşılandı. Herkes için fayda sağlayan bir sürece ve sektörümüze ilham verecek bir çalışmaya imza attığımıza inanıyoruz.” dedi.