Yünsa, Çerkezköy’deki İlk İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Odası’nı Hizmete Açtı

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Yünsa, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ilke imza atarak çalışanları tarafından tasarlanan ve hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Odası”nı hizmete açtı.



Tekstil sektörünün öncü kuruluşlarından Yünsa, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna verdiği önemi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ilke imza atarak gösterdi. Oyunlaştırma ve Tehlike Avcılığı modellerini kullanarak, tamamen Yünsa çalışanları tarafından tasarlanan ve hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Odası” faaliyete geçti.

Hizmete açılan simülasyon odasında çalışanların teorik olarak (işitsel ve görsel algı eğitimi) aldıkları eğitimler sonrasında, oyunlar oynayıp puanlar kazanarak ve farklı eğitim istasyonlarında tehlikeleri avlayarak öğrenmeleri hedefleniyor. Simülasyon odasında, her yıl en az 500 çalışanın deneyimsel öğrenimden yararlanması planlanıyor.

İş kazasını yaşayarak deneyimlemeden, bu eğitim odasında kazasız deneyimleri çalışanlara yaşatmak istediklerini belirten Yünsa İş Sağlığı ve Güvenliği ekibi, ilerleyen dönemde VR gözlükler kullanarak artırılmış gerçekliklerle eğitimlerini zenginleştirmeyi öngörüyor.