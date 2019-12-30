Yılbaşında Kıyafetinizde Oluşan Lekeler için Tüyolar

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Eve teslim kuru temizleme, ütü ve çamaşır yıkama hizmetleri sunan Mr Jeff, yılbaşı gecesinde giysilerinizde oluşan lekelerin çözümü için önemli ipuçları veriyor.

Keyifli bir yılbaşı gecesi geçirdiniz, üstelik giydiğiniz o kıyafet de herkes tarafından çok beğenildi. Ancak maalesef daha sonra da giymeyi düşündüğünüz bu şık kıyafet, küçük bir kazaya kurban gitti ve leke içinde kaldı. Ya da üzerinize sinen farklı kokular nedeniyle yıkanması şart ama elbisenin kumaşı o kadar narin ki temizlemek büyük bir sorun oldu. Bütün bu problemlerin çözümü için tüyolar, eve teslim kuru temizleme ve çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veren Mr Jeff’ten geliyor. Mr Jeff, kıyafetlerdeki lekelerin zaman geçtikçe daha zor çıktığını hatırlatarak hızlı hareket etmenizi öneriyor.

Her lekenin bir çözümü var

İşte Mr Jeff’in lekelerden kurtulmak için önerileri:

-Kıyafetinizin üzerinde yumurta, krema, mayonez, et suyu gibi bir leke varsa önce soğuk suya bastırıp sonra lekeli kısmı sabunla çitileyin sonra da makinede veya elde yıkayın.

-Yılbaşı sofrasındaki muhteşem yemeklerden geriye kıyafetinizde yağ lekeleri kaldıysa çözüm tuzdan geçiyor. Soğuk suyun içine bolca tuz ekleyip lekeli kıyafeti içinde en az iki saat bekletin, ardından da çamaşır makinesine atın. Eğer leke çıkmazsa giysiyi sıcak suya basıp lekenin üzerine sirke ve karbonat karışımı sürüp bekletin, ardından da eski bir diş fırçasıyla lekeyi fırçalayıp sonra yıkayın.

-Çok dans edip çok terlediniz. Kıyafetinizde oluşan lekenin çözümü yine sirke ve karbonat karışımından geçiyor. Bir miktar karbonata sirke ekleyerek hazırladığınız macunu lekeli kısımlara sürüp bir süre bekleyin, ardından da yıkayın.

-Güderi bir kıyafet ya da aksesuar kullandıysanız lekelerin çözümü için gliserinden faydalanın.

-Arkadaşınıza, sevdiklerinize sarıldınız ardından da kıyafetinizde bir fondöten lekesi oluştu. Ne mi yapmalısınız? Önce lekenin üzerine biraz tıraş köpüğü sıkın, sonra makinede yıkayın. Tıraş köpüğü bulamazsanız bulaşık deterjanı da iyi bir çözüm olabilir. Bulaşık deterjanı eklediğiniz ılık suda lekeli kısmı birkaç dakika bekletip silerek temizleyin.

-O muhteşem çikolatalı pastanın ya da tatlının hatırası giysinizde değil damağınızda kalsın istiyorsanız lekeyi gliserinle ovun ya da suyla seyrelttiğiniz alkolle silin.