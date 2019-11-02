Yenilik yap veya yok ol: ITMA 2019’da TMAS

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Sürekli yenilik yapma dürtüsü ile uyumlu müşteri hizmetlerine odaklanmak, uzun süredir İsveç tekstil makinaları üreticileri birliği olan TMAS’ın üye firmalarının çağının ötesinde bulunmasını sağladı.

TMAS Genel Sekreteri Therese Premler-Andersson, “İsveç tekstil makine şirketlerinin tamamı Avrupa, Çin, Hindistan ve ABD gibi büyük pazarlarda gerçekten iyi iş yapıyorlar,” diyor. Endüstri 4.0 dönemine gerçek anlamda girerken yeni oyuncular ve ortaklıklar görmeyi bekleyen Premler-Andersson, “Müşterilerimiz, anahtar teslimi çözümler üretme ve özelleştirme ve sunmaya yönelik bilgi ve yeteneğimiz açısından çok şey beklemektedir,” diye ekliyor.

İsveçli şirketlerin ileriye dönük tutumunu belki de en iyi özetleyen, 1961’den bu yana ACG Gruppen’in sahibi Reimar Westerlind oldu. 90 yaşındaki Reimar, ACG şemsiyesi altında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin operasyonlarını denetlemek için halen her gün ofisine gidiyor. “Şimdi her şey otomasyon ve dijitalleşme ile ilgili” diyor. “O yolda olmalıyız, yoksa kaybolacağız- yenilik yap ya da öl.”

ROBOT TEKNOLOJİSİ

Bu alandaki yeniliklerle hızla ilerleyen bir ACG Gruppen şirketi, ITMA 2019’da yeni robotik yastık dolum sisteminin çarpıcı canlı gösterilerini sağlayan ACG Kinna’dır. Bu, sekiz saatlik vardiyada 3.840 yastığı doldurma ve bitirme yeteneğine sahip; bu, mevcut sistemler ile şu anda mümkün olan şeylerde kayda değer bir gelişme sağlayarak, yoğun ev tekstili işletmeleri için hem işçilik hem de enerjide önemli tasarruflar sağlar. ACG Kinna CEO’su Christian Moore “Gelişmiş yazılımın sağladığı Endüstri 4.0’ın potansiyeli hakkında çok konuşuldu, ancak bunun tekstil endüstrisinde kullanımının öncülerinden olduğumuza inanıyorum” diyor ve ekliyor: “Artık robotik kullanımı katı ürünlerle uğraşan birçok endüstride standarttır, ancak tekstil gibi yumuşak malzemelerin kullanımında biraz daha karmaşıktır. Yine de yeni sistemimizin ticari sevkiyatlarına başladık ve ITMA 2019’da gerçek bir sıçrama yaptığımıza inanıyoruz.”

TMAS Genel Sekreteri Therese, “IKEA ve H&M gibi başarılı İsveç markaları, daima yeniliklere hazır ve tetikte olduğumuzu bilirler ve ACG Kinna Automatic’den gelen bu son teknolojik atılımın, Endüstri 4.0’ın şirketlerimizin ürünlerini daha da geliştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu gösterdiğinin güzel bir örneği,” diyor. Premler-Andersson. “Bitmiş giysilerdeki ve tekstil ürünlerindeki tam otomatik iş akışları için en yeni Eton Systems konseptleri bunun diğer bir güçlü örneği” şeklinde konuştu.

ITMA 2019’da Eton, sürecin her yönünü kapsayan gerçek zamanlı bilgi sağlayan gelişmiş yazılıma sahip eksiksiz bir malzeme taşıma çözümü gösterdi.

Eton’un Satış ve Ticaret Direktörü Roger Ryrlén “Sistemlerimiz, dünya çapında hazır giyim ve ev tekstili üretimi ve otomotiv endüstrisi gibi sektörler için inşa edilmiş olan Endüstri 4.0 ağ üretim tesislerine doğal bir uyum sağlıyor,” diyor.

SENSÖRLER

İleri senör gelişmeleri, tekstil endüstrisinin birçok alanını da ileriye taşımakta büyük rol oynuyor. Mesela, İsveçli Eltex halıların tuftelenmesi, dokuma malzemelerin çözgülenmesi ve hatta kompozit endüstrisi için dokuma takviye üretimi de dahil olmak üzere bir dizi sektörde, iplik hata tespit ve gerginlik izleme sistemleri ile önemli başarılar elde ediyor. Eltex Genel Müdürü Brian Hicks “Tarama kontrol sistemlerinin aksine, her bir iplik konumunu gerçek zamanlı olarak izliyoruz. Sonuç olarak, ITMA 2019’da gösterdiğimiz gibi sensörlerimizin daha da minyatürleştirilmesine odaklandık,” diyor. IRO AB artarda katıldığı ITMA fuarlarında dokuma makineleri için iplik besleme teknolojisi alanında sürekli olarak yeni kilometre taşları ortaya koymaktadır ve ITMA 2019 istisna olmadı. IRO AB Genel Müdürü ve TMAS Mikael Äremann Başkanı “Ar-Ge kapasitemize yaptığımız önemli yatırımın ardından, genişleyen X3 serimizin verimliliğini ve performansını daha da artırmak için büyük ilerleme kaydettik. 1980’lerden bu yana bir ITMA’da bu kadar çok sayıda yenilik sunduğumuz bir zamanı hatırlayamıyorum ve bu yeniliklere yönelik olumlu tepkileri sabırsızlıkla bekliyorum” diyor.

KAYNAK TASARRUFU

Bu arada ITMA 2019, Baldwin Technology’nin kumaş teknolojisine yönelik yeni nesil temassız hassas uygulama sistemi TexCoat G4’ün lansmanına tanıklık etti. TexCoat G4, sıfır kimyasal atık ve minimum su ve enerji tüketimi ile sürekli yüksek kaliteli ve üretken bir tekstil terbiye işlemi sağlıyor. Temassız püskürtme teknolojisi, tek veya çift taraflı uygulama, fular banyosu kirliliğinin ortadan kaldırılması, kurutma adımlarının ortadan kaldırılmasına yol açan düşük nemlilik seviyeleri, kimyasal, renk ve kumaş değişimlerinde sıfır kimyasal atık gibi birçok önemli avantajı beraberinde getiriyor.

Hassas uygulama teknolojisine yönelik Baldwin segment lideri Eric Norling, “Biz ITMA 2019 de Texcoat G4’ü sunmuş olmaktan çok memnunuz. Değerli kaynaklardan tasarruf edip, sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunurken yenilik arttırıcı verimliliği değerlendirmek için de bir fırsat sunuyor. TexCoat G4, su iticiler, yumuşatıcılar, anti-mikrobiyaller benzeri çok çeşitli düşük viskoziteli su bazlı kimyasalları işleyebilir,” diyor

Dünyada kâğıt üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiren makinelere yönelik kayış üreten geniş dokuma tezgahlarına sahip olan Texo AB, otomasyon konseptlerinde uzman şirket olan ES-Automatex ve yaka makineleri ve kesim ve dilimleme cihazlarında önde gelen Svegea Barselona’daki fuara katılan diğer TMAS şirketlerinden sadece birkaçı.

Therese Premler-Andersson, “2015’te Milan’da düzenlenen son ITMA’da, Endüstri 4.0 teknolojileri hakkında çok fazla konuşma yapıldı, ancak kesinlikle TMAS’ın bakış açısına göre, ITMA 2019, verilerimizden ve elimizdeki yeni araçlardan nasıl yararlanılabileceğine dair somut çözümler için bir yer oldu” diyor.