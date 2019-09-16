Yeni pazarlar ve tekrarlayan siparişler

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EFFE, dünya çapında müşteri memnuniyetini ön planda tutmanın meyvelerini yeni pazarlara girişler olarak topluyor. Endonezya’da ilk PASHA Model Ram Makinesi siparişi CV. Ragam Jaya Utama firmasından alınmış. Güney Cimahi’ de bulunan fabrikada kurulacak olan 10 kabinli ve kızgın yağ ısıtma sistemli PASHA, Ağustos ayının ilk haftasında sevk edilmiş. Öte yandan Pakistan Karaçi’de Amna Industries Pvt. Ltd. Şirketinde PASHA Model Ram Makinesi kumaş denemelerinin ardından başarıyla devreye alınmış. Memnun müşteriler konusunda gerçekleşen başka bir durum da tekrarlayan siparişlerdir. Tekirdağ’da bulunan Gökçağ Kumaşçılık Sanayi ve Tic. A.Ş. firması da aynı fabrikada birden fazla PASHA Model Ram Makinesi devreye alan firmalar arasında yerini almış. Her iki makinenin sunduğu performans müşteri memnuniyetini ikiye katlama garantisi sunmaktadır. EFFE’nin çevreye ve insana duyarlı üretim konusundaki hassasiyetine ortak olan Akbaşlar Tekstil, baca dumansız ram makinesi kullanımını mümkün kılan Klean ESP Elektrostatik filtre ünitesini Bursa’da bulunan fabrikasında devreye almış.