Yapay zeka tekstil üretiminde hataların önüne geçecek

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Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümleri sunan Türk Ar-Ge şirketi Ayvos, yapay zeka temelli yeni yazılımıyla üretim süreçlerini farklı bir boyuta taşıyor. Yenilikçi şirket, geliştirdiği son yazılım ile yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojileri aracılığıyla üretim süreçlerini iyileştiriyor. Bilgisayarlı görme yaklaşımı kullanılarak üretim süreçleri sırasında karşılaşılabilecek sorunları önceden saptayıp hızlı çözümler üretilmesine olanak sağlayan Ayvos, özellikle tekstil sektöründe yaşanan baskı hatalarını en aza indirerek üretim verimliliğinde artış sağlamayı hedefliyor. Ayvos’un I-Fact adını verdiği yazılım, geliştirilen otomasyon sistemi ile bir bant üzerinde akan ürünlerin sadece tek kare görüntüsü üzerinden anomali analizi yapabiliyor. I-Fact, tekstil üreticilerine doğru ürün sevkiyatının yapılması ve logo veya desen baskısı yapılan ürünlerde hatalı basımların bildirilmesi gibi konularda gerekli bildirimleri ileterek önlem alabilmelerini sağlıyor. Ayvos Kurucu ve CEO’su Eray Hangül, bir yıl içerisinde tekstil sektöründe kullanılan kumaşların %10’unun hatalı üretim sonucu boşa gittiğinin altını çizerek I-Fact ile üretimdeki aksamaların önüne geçip yaşanan bu zararı %1 seviyelerine indirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Günümüz dünyasında artık yapay zeka sistemleriyle hayatın her alanında karşılaşabiliyoruz. Yapay zeka durdurulamaz gelişimiyle artık birçok sektörde kullanılıyor ve bu sektörlere birçok fayda sağlıyor. Kameralara entegre ettiği yapay zeka tabanlı yazılımlarıyla kameraları akıllandırarak birçok alanda hizmet veren Ayvos, son geliştirdiği yazılımı I-Fact ile tekstil sektöründe yaşanan problemlere yapay zeka ile çözüm üretmeyi amaçlıyor. I-Fact, hali hazırda var olan kameralara entegre edilerek üretim süreçlerinde yaşanan, defolu ürün basımı, yanlış ürün sevkiyatı ve kalite kontrol aşamasında yaşanan sorunlar gibi problemlere yönelik uçtan uca çözümler sunuyor.

Ürünleri tek tek inceleyerek hataları bildirebiliyor

I-Fact’ın özellikle tekstil sektöründe inanılmaz faydalar sağlayabileceğini belirten Eray Hangül: “Yazılımımız, logo veya desen baskısı yapılan ürünlerde baskı renginde veya logo ya da desende karşılaşılan hataları anında tespit ederek gerekli bildirimleri yetkililere iletebiliyor. Bu sayede gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak üretimde verimliliğin artmasını sağlarken aynı zamanda üretimdeki aksaklıklarda da yüksek oranda düşüşler sağlıyor. Tüm video kayıt sistemleri ile entegre çalışan ve mevcut kameralara da kurulabilen I-Fact, ayrıca üretim aşamasının en önemli basamağı olarak kabul edilen kalite kontrol aşamasında görsel kontrolü yaparak üretilen tüm ürünlerde şekil, boyut, desen, renk gibi özelliklerin ayrımını insan gözünden daha iyi yapabiliyor. Yazılımımız tüm bu faydalara ek olarak fabrika içerisinde ürün-band analizi, istif-yığın analizi, ürün-yükleme ve teslimat analizi, sürekli kalite kontrol analizi ve personel verimlilik analizi gibi konularda da verileri toplayıp bilgilendirme yapabiliyor.” dedi.