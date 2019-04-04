Yapay zeka (AI) : Dijital iplik fabrikası oluşturma

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Yapay fiber üretimi, 4. endüstriyel devrimden ayrı tutulamaz. Oerlikon Manmade Fibers segmenti, hâlihazırda ‘Eriyikten İpliğe, Elyafa ve Dokunmamış Kumaşa’ proses zincirini başarılı bir şekilde dijitalleştiriyor. Bir kez daha Oerlikon, müşterilere sunduğu avantajları yapay zekâ gibi yeni teknolojilerle genişletiyor.

Üstün kalitede güvenilir ve verimli üretim – her iplik, elyaf ve dokunmamış kumaş üreticisinin dileği budur. Bununla birlikte üretimin sürekli olarak değişen ürünlere göre en uygun şekilde ayarlanması büyük bir sorundur: çünkü küçük sapmalar bile son ürünün kalitesi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir.

Bu zemine karşı tüm sistemlerde üretimi daha iyi izlemek ve kontrol etmek için küresel düzeyde teknolojik açıdan lider makine ve sistem üreticisi Oerlikon, yani dijital ürünleri ve hizmetleri bünyesine dahil etmek için Manmade Fibers segmentinin portföyünü genişletti.

Kısa süre önce satın alınan Alman endüstriyel otomasyon çözümleri uzmanı AC-Automation’ın bilgi birikimini entegre eden Oerlikon şimdi Endüstri 4.0 sistem çözümlerini tek bir kaynaktan sunuyor: tüm yapay fiber üretim tesisi – adım adım – otomatik hâle getiriliyor, dijitalleştiriliyor ve yeni fonksiyonları dahil etmek için genişletiliyor..

Bu, ister akıllı telefonlarda veya tabletlerde İnternet üzerinden bir hizmet uygulaması (fibers&filaments, sayı 29’a bakınız) yoluyla proses izleme, ister Microsoft HoloLens çözümü kullanılarak müşteri hizmetleri ve bakım olsun – son derece ilgi çekici hizmetler sunulmasına olanak sağlayan insan-makine arayüzleri (HMI’lar) ile başlar. Olasılıklar, ‘Eriyikten İpliğe Fiberler ve Dokunmamış Kumaşlar’ proses zincirini genişletmekten üretime ve satışa dönük adımları dahil etmeye kadar son derece çeşitlidir. Çünkü üçüncü taraf çözümleri vasıtasıyla – otomatik etiketleme veya iplik ambalajı, fiber ve dokunmamış kumaş balyası lojistiği gibi – en son gelişmeleri kapsayan prosesleri dahil etmek gelecek açısından mantıklı olacaktır.

Sis bilişim ve bulut çözümleri

Tüm bu fonksiyonlar ve hizmetler – Tesis Oerlikon’un üst ERP sistemlerine bağlantı da dahil olmak üzere üretim yürütme sisteminin (MES) fonksiyonu olarak varsaydığı Tesis Operasyon Merkezi (POC) ile birlikte – Oerlikon Dijital Hizmetler platformu tarafından sağlanmaktadır. Makineler, sistemler ve üçüncü taraf sistemleri ağ tabanlıdır ve OpenStack endüstri standardına göre güçlü sis bilişim ve bulut çözümleri vasıtasıyla entegre edilmiştir. Bu, verilerin mümkün olduğunca müşterinin tesisinde kullanıldığı ve sadece gerektiği hâllerde ve sadece müşterinin onayı alındıktan sonra Oerlikon merkezi müşteri veri merkezine aktarıldığı anlamına gelmektedir. Burada veri güvenliği, veri azaltma ve şeffaflık son derece önemlidir: Oerlikon Manmade Fibers segmentinin Ticari Bilgi Toplama ve Veri Deposu uzmanı Mario Arcidiacono, “Tüm verileri diğer tüm uluslararası veri koruma standartlarını dikkate alarak yeni Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GVKY) uygun şekilde işlediğimizi söylemeye gerek yok. Müşterilerimiz hangi verileri ve bunları neden kullandığımızı her zaman bilir” diye açıklıyor.

Ölçeklenebilir IT mimarisi

Bu IT mimarisi, operasyon aksama süreleri olmadan altyapı yönetimini garanti ederken sistem ve virüs koruması her zaman otomatik olarak güncellenir. Diğer bir önemli avantajı, gereksinimlerin değişmesi durumunda gerektiği şekilde uyarlanabilecek donanım ve yazılımın ölçeklenebilirliğidir.

Polikondenzasyon sistemindeki sensörler, spin tesisi ve tekstüre ünitesi örneğin sürücü verileri ve hedef değerler gibi ek bilgiler ile artırılmış yüksek hacimde veri üretir. Bu tür veri kütlesinin derlenmesi bununla birlikte sadece otomatik olarak, hızlı bir şekilde, akıllı ve güvenilir bir biçimde işlenirse mantıklıdır. Bir örnek: Tekstüre makinesinde Unitens® izleme sensörü, tüm konumlarda iplik gerginliğini sürekli olarak ölçer. Bir ölçüm değeri belirtilen toleranslar içinde değilse bir hata uyarısı verilir – bir günde 125.000’ten fazla grafik üretir! Diğer durumlarda bile grafiklerin biçimi, hatanın nedenleri hakkında bilgi sağlayarak bunlar için özel ve etkili yanıt sunabilir. Bununla birlikte: Oerlikon Manmade Fibers segmenti, Dijital Dönüşüm Kıdemli Yöneticisi Jörg Huthmacher, “Grafiklerin analizi, şu anda çok zaman alan manuel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle kapsamlı veri analizi ve üretim optimizasyonu prensipte manuel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilemez” diye ifade ediyor.

‘Bizim AIM’imiz sizin başarınız’

Bu veriler makul bir şekilde nasıl işlenebilir? Burada makinenin öğrenmesi gibi yeni teknolojiler, bugüne kadar kilitli kalmış fırsatları açığa çıkarmaktadır. Jörg Huthmacher, “Gelecekte en son dijital çözümümüz – biz buna ‘yapay zekayla üretim’ veya kısaca ‘AIM4DTY’ diyoruz – tekstüre makinesi ve sistem çözümlerine destek sağlayacak” diyor. AIM4DTY, eğilim grafikleri ve ilgili hatalar kullanılarak ‘eğitilen’ bir dijital sistemdir. Sonuçta, kalite bozukluklarının olası nedenlerini belirleyen bir dijital müşteri hizmeti sunulur. Bilgiler hemen müşterilerin kullanımına sunulur, böylece üretim yapılırken kalitenin hemen optimize edilmesine olanak sağlar. En farklı üretim verileri birbiriyle ilişkilendirilerek yeni bilgiler elde edilir. Bu sadece üretim prosesinin sürekli olarak optimize edilmesine olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üstün iplik kalitesi, daha yüksek proses güvenilirliği ve iyileştirilmiş sistem etkinliği için öngörücü bakımın şimdi gerçeğe dönüştürülmesini garanti eder.

Unitens® münhasıran Saurer Fibrevision Ltd., Macclesfield, İngiltere’ye ait uluslararası tescilli bir ticari markadır.

Sözlük

Bir üretim yürütme sistemi(MES), doğrudan proses otomasyon sistemlerine bağlanan bir üretim kontrol sistemidir. Üretim prosesinin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesine, yürütülmesine ve izlenmesine olanak sağlar. İçerisinde – diğer tüm proseslerle birlikte işletim, makine ve personel verileri edinimi gibi – üretim prosesleri üzerinde hemen etki gösteren klasik veri edinim işleme özellikleri yer almaktadır. Oerlikon Manmade Fibers segmentinde biz buna Tesis Operasyon Merkezi (POC) diyoruz..

Sis bilişim,bilişim gücünün, uygulamaların, verilerin ve hizmetlerin bir ağın mantık sınırları içinde yeniden yerleştirilmesidir. Veri işleme, gerçek zamanlı olarak veya ağ tabanlı fabrika binalarındaki merkezi sunucular kullanılarak çeşitli yerlerde gerçekleşebilir.

OpenStack, şirketlerin standart donanım kullanılarak esnek ve ölçeklenebilir özel bulutlar oluşturabildiği bir açık bulut işletim sistemidir (açık kaynak). OpenStack, büyük bilişim, depolama ve ağ kaynağı havuzlarının bir pano veya programlama arayüzü kullanılarak bir bilişim merkezinde kontrol edilmesine olanak sağlar.

GVKYolarak kısaltılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa iç piyasasında serbest veri iletişimi garanti etmenin yanı sıra AB genelinde yer alan özel şirketler ve kamu kurumları tarafından kişisel verilerin işlenme biçimini tek tip hâle getirir.