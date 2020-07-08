Wilo’dan atık su transferi için yerli üretim sistem

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Suya ve geleceğe yön verme hedefiyle yol alan Wilo, ülkemizde pek çok atık su toplama ve transfer merkezinde tercih edilen Wilo-EMUport ıslak montaj terfi istasyonunu artık Türkiye’de üretiyor. 1200mm’den 3000mm’ye varan çaplarda, 12000mm yüksekliğinde DN200 çıkış çapına kadar pompaların içerisine yerleştirilebilen HDPE şafta sahip terfi istasyonu, paslanmaz çelik veya Polietilen borulama ve iç aksam gibi seçenekleri ile uygulama alanına göre malzeme seçim olanağı sunuyor.

İleri teknolojisi ve uzman kimliğiyle dünyada 148 ve Türkiye’de 28 yıldır faaliyet gösteren pompa sistemleri sektörünün öncü markası Wilo; insanlar, ürünler, hizmetler, fabrikalar ve makineler arasında ağ bağlantıları oluşturarak akıllı çözümleri hayata geçirmek için dijitalleşmeden etkin şekilde yararlanıyor. Aynı zamanda yerel üretime de büyük bir önem veren Wilo, bu kapsamda Wilo-EMUport ıslak montaj terfi istasyonunu Türkiye’de üretiyor.

Atık su toplama ve transfer sistemlerinde esnek üretim opsiyonu

Atık su transferinde işletim güvenilirliği yüksek, müşteri taleplerine göre esnek çözümler sunabilen ve kolay kurulum sağlayan sistemler üretmeyi amaçlayan Wilo, Wilo-EMUport ıslak montaj terfi istasyonu ile birçok avantaj sağlıyor. 1200mm’den 3000mm’ye varan çaplarda, 12000mm yüksekliğinde DN200 çıkış çapına kadar pompaların içerisine yerleştirilebilen terfi istasyonu, tabanındaki konik yapı sayesinde tabanda çamur çökelti oluşumunu engelliyor. Havalandırma sistemi ve ex-proof fan sayesinde gazların tehlikesiz ve kokusuz bir şekilde transferini sağlayan terfi istasyonu, betonerme taban yapısı sayesinde yeraltı suyu sızıntılarına karşı koruma ve titreşimsiz çalışma olanağı sunarken müşteri taleplerine göre özel vana odalı seçeneği ile de bakım ve işletim kolaylığı sağlıyor.

Zorlu koşullarda dahi yüksek dayanıklılığa sahip HDPE malzeme kullanımı sayesinde korozyona karşı dayanıklılığı, teorik olarak 100 sene hizmet ömrüne sahip olması ve çevre dostu yapısıyla benzerlerinden ayrılan Wilo-EMUport ıslak montaj terfi istasyonu, yüksek işletim güvenilirliği ile de kullanıcılarına avantaj sağlıyor.