WACKER, İstanbul’da Yeni Teknik Merkezini Açtı

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Wacker Chemie AG Türkiye’deki hizmet yelpazesini genişletiyor ve İstanbul’da inşaat, tekstil ve tüketici bakımı uygulamalarına yönelik yeni bir teknik merkezin açılışını gerçekleştirdi. Teknik tesis bölgedeki inşaat, tekstil, tüketici bakımı ve kozmetik endüstrisinde kullanılan polimer bağlayıcılar ve silikonlar için bir uygulama ve test laboratuvarı olarak hizmet verecek. Böylece WACKER uygulama teknolojisindeki ve servisteki yerel uzmanlığını genişleterek müşterilerini ve iş ortaklarını yerinde daha iyi şekilde destekleyebilecektir. Yeni teknik merkez ile Wacker Chemie AG Türkiye’nin süren ekonomik büyümesine yanıt veriyor. Açılış töreni sırasında, WACKER Yönetim Kurulu Üyesi Auguste Willems “Müşterilerimizin satışlarındaki yükselişle birlikte kalite ve servis talepleri de artıyor. Yeni test tesisimizde artık bu talepleri yerinde daha iyi bir şekilde karşılayabileceğiz” dedi. Özellikle bölgedeki inşaat endüstrisinde şu anda bir yükseliş mevcut ve buna bağlı olarak da danışmanlık taleplerinde bir artış söz konusu. WACKER’in yeni teknik merkezi bu trendi karşılamak için en uygun donanıma sahip. Bu yeni tesiste örneğin WACKER’in polimer bağlayıcılarının önemli uygulamalarından ikisi olan karo yapıştırıcılarının ve harici kompozit ısı yalıtımı sistemlerinin (ETICS) spesifik özellikleri test edilebilmektedir. Merkez, taze harçların viskozite ve hava gözenek içeriği veya kürleşme süresi gibi analizlerinin detaylı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli modern laboratuvar ekipmanlarıyla donatılmıştır. Ayrıca, kürleşmiş harçların özellikleri, örneğin EN 12004 veya EN 13499 gibi çeşitli standartlara uygun şekilde test edilebilmektedir. Bu testler arasında örneğin bağlanma, eğilme ve basınç dayanımının yanı sıra su buharı geçirgenliği ve darbe dayanımının tayin edilmesine yönelik testler bulunmaktadır. Ayrıca, örneğin ETICS yapıştırıcılarının düşük sıcaklıklarda uygulanması gibi, ürünlerin çeşitli iklim koşulları altında test edilmesini sağlayan ekipmanlar da mevcuttur. Wacker Kimya Ticaret Yönetici Direktörü Hande Buçuklar “İnşaat polimerlerine yönelik yeni laboratuvarımız ile Türkiye’de ve komşu ülkelerde modern inşaat malzemelerinin yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağlamaktayız” diyor.

Yeni tesiste tekstil endüstrisinde kullanılan silikonlar için de bir laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarda, sunulan ürünlerin ve müşteri formülasyonlarının termal ve kesme stabilitesi, köpüklenme eğilimi, parlaklık ve renk kararlılığının yanı sıra su iticilik veya hidrofiliklik özelliklerini belirlemek amaçlı detaylı incelemeler yapma imkanı bulunuyor. Bu yeni laboratuvarda, çeşitli formüller fular ve çektirme işlemleri gibi gerçeğe uygun koşullar altında da test edilebilmektedir. Ayrıca, laboratuvarın donanımı kozmetik ve tüketici bakımı uygulamalarında yerel gerekliliklere uygun özel testlerin de gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca yerel formüllerin geliştirilmesi için uygun donanım da mevcuttur. Böylece, WACKER silikonlarını içeren şampuanlar, kremler veya yumuşatıcılar formüle edilerek müşterilerin geliştirme projelerine destek olma imkanı oluşturulmaktadır. Yeni teknik merkezde ayrıca teorik ve pratik eğitimler de gerçekleştirilecektir. Ayrıca, firmanın çeşitli yapı kimyasallarıyla hazırlanmış olan ve dolayısıyla WACKER ürünlerinin uzun süreli performansını gösteren bir de showroom oluşturulmuştur. Örneğin, kolay temizlenen yüzeylere örnek oluşturmak amacıyla, duvarlarda kullanılan boya SILRES® BS 333 ile modifiye edilmiştir. WACKER’in uzun ömürlü bina koruması için sunduğu çözümleri göstermek amacıyla, Paskalya Adası’ndan bir Moai heykeli replikası da SILRES® BS 290 ile işlenmiştir. Su, silikonların su itici etkisi sayesinde yüzeylerden damlacıklar halinde akıp gitmektedir. Yeni geliştirme merkezinin müşterilere yakınlığı, WACKER’in pazar pozisyonunu güçlendirmeye ve yerel müşterilerin özgün ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeye yardımcı olma amacını taşımaktadır. Hande Buçuklar “Yeni hizmet tesisimiz ile bölgedeki trendleri ve gelişmeleri erkenden algılayarak gerekli reaksiyonu verebiliyoruz. Müşterilerimize yerinde ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çözümler sunarak yerel ekonomiden daha fazla kar sağlamak istiyoruz” diyor.

TÜRKİYE’DE WACKER

WACKER geniş bir yelpazede yer alan ürünlerini uzun yıllardır Türkiye’ye ve komşu ülkelere tedarik etmektedir. Bölgedeki satışlar 1993 yılında kurulmuş olan dağıtım şirketi Wacker Kimya Ticaret tarafından koordine edilmektedir. Satış merkezi ile teknik merkezin tek çatı altında bir arada bulunması, satış ekibiyle teknik ekibin birlikte daha uyumlu çalışmasını mümkün kılmakta ve müşteri desteği için en uygun koşulları sağlamaktadır. İstanbul’daki merkez bugün İsrail, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere de hizmet vermektedir.

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