Vücut enerjisinin geri dönüşümü için Nanobiyonik Teknolojisi

Tekstil, köpük ve deri gibi farklı malzemeler üzerinden teknoloji sağlayıcı firmalardan Nanobionic Group; yakın zamanda Avrupa İş Dünyası Ödülleri (European Business Awards) tarafından yayınlanan iş dünyasında mükemmellik listesinde “ One to Watch in Europe” (Avrupa’da izlenecek firma) olarak tanımlanarak geleceğin teknolojilerini sunma noktasında prestijli bir ödülün daha sahibi oldu. Nanobiyonik, uzun dalga boylu kızıl özetsi ışınları emen doğal minerallerden yapılan yumuşak bir kaplama ve tekstil malzemelerinden köpüğe, deriye kadar çok farklı yüzeylere uygulanabiliyor. Kaplamadaki mineraller vücut ısısı (enerjisi) ile aktive oluyor ve bu teknoloji ile muamele edilen ürünler esas olarak sağlıklı bireylerde kan akışını lokal ve geçici olarak artırmayı hedefliyor. Kan akışını hızlandırmanın ise tahmin edeceğiniz üzere bir dizi yararı bulunuyor. Bu faydalar arasında öne çıkanları şu şekilde özetleniyor: