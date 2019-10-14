Vücut enerjisinin geri dönüşümü için Nanobiyonik Teknolojisi

Tekstil, köpük ve deri gibi farklı malzemeler üzerinden teknoloji sağlayıcı firmalardan Nanobionic Group; yakın zamanda Avrupa İş Dünyası Ödülleri (European Business Awards) tarafından yayınlanan iş dünyasında mükemmellik listesinde “ One to Watch in Europe” (Avrupa’da izlenecek firma) olarak tanımlanarak geleceğin teknolojilerini sunma noktasında prestijli bir ödülün daha sahibi oldu. Nanobiyonik, uzun dalga boylu kızıl özetsi ışınları emen doğal minerallerden yapılan yumuşak bir kaplama ve tekstil malzemelerinden köpüğe, deriye kadar çok farklı yüzeylere uygulanabiliyor. Kaplamadaki mineraller vücut ısısı (enerjisi) ile aktive oluyor ve bu teknoloji ile muamele edilen ürünler esas olarak sağlıklı bireylerde kan akışını lokal ve geçici olarak artırmayı hedefliyor. Kan akışını hızlandırmanın ise tahmin edeceğiniz üzere bir dizi yararı bulunuyor. Bu faydalar arasında öne çıkanları şu şekilde özetleniyor:
• İyileşme süreçlerini hızlandırma
• Vücut enerjisini artırma, yükseltme ve geri kazanma
• Vücut ısı üretimini destekleme
• Vücut hareket performansını artırma
• Vücut dayanımını artırma
Grup, patentli nanobiyonik teknolojisinin performans giysileri, hazırgiyim, ayakkabı, ev tekstilleri (özellikle yatak yüzü, çarşaf, yorgan gibi uyku grupları ile döşemelik kumaşlarda) ve hasta/yaralı tedavi ürünlerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Yakın zamanda, lüks ev tekstilleri alanında faaliyet gösteren London Luxury firması, örneğin, % 100 pamuklular dâhil olmak üzere tüm kumaşlarını bu teknoloji ile buluşturma kararı aldı…
Tekstil dünyasındaki bu baş döndüren gelişmeler ile sanırım yakında enerji tüketiminde tasarruf sağlayan hibrit motorlara dönüşeceğiz:))))…