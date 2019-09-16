VOORMI, GORE-TEX’e Karşı MI????

1997 yılında Gore-Tex patenti zaman aşımına uğradığından beri, bir dizi hazırgiyim firması nefes alabilir ve aynı zamanda su geçirmez membrane ve bundan mamul giysi sistem alternatifleri sunmaya başladılar. Bilindiği gibi bu tip membranlar oldukça hassas bir yapıya sahip olduklarından, bir üst katmanla lamine edilmek suretiyle kullanılabiliyorlar. Hatta çoğu zaman bir üçüncü katman (astar gibi) ilave edilerek giysi sisteminin dayanıklılığı daha da arttırılmaya çalışılıyor. Şüphesiz bu durum giysi sisteminin nispeten ağır ve hacimli olmasına neden oluyor. Laminasyon amaçlı kullanılan yapıştırıcıları, dikiş yerlerini kapatan biye ve benzeri aksesuarları/malzemeleri saymıyoruz bile….

Kolarado’da faaliyet gösteren Voormi, görünen o ki tüm bu dezavantajları ortadan kaldırmak üzere; tek katmanlı nefes alabilir ve su geçirmez tekstil üretebilen teknolojisiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 1970’li yılların ortalarında piyasaya sürülen ilk Gore-Tex ceketten bu yana dış giyimde en kayda değer ilerleme olarak değerlendirilen Voormi teknolojisi sayesinde, membran kumaşa yapıştırılmak yerine örme makinasına yerleştirilerek, örme kumaşın membranı öz yapı haline getirmesi sağlanıyor. İşte tam da bu yüzden teknolojiye “Öz Yapı” (Core Construction) adı verilmiş. Bu teknoloji kapsamında; farklı özelliklerde koruma sağlayan membranların (yani sadece nefes alabilir ve su geçirmez olanlar değil), yine farklı liflerden mamul ipliklerle birlikte kullanılarak ürüne dönüştürülebileceği ifade ediliyor.

Sözün kısası, soğuk ve yağışlı havalara karşı artık yeni ve de “daha hafif” bir seçeneğimiz bulunuyor. Bu seçeneğin, sadece ABD için 1.5 milyar Dolar olan dış giyim paza-rını ne ölçüde hafifleteceği :))))) ise ayrı bir merak konusu doğal olarak….