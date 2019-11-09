VEOCEL™ den Sürdürülebilirlik ve Doğada Çözünürlük için Yeni Sertifika Kriterleri

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Lenzing Grubu (Lenzing), özel nonwoven içerik markası VEOCEL™ için yeni ‘Birlikte Markalama Sertifikası’ kriterlerini açıkladı. 1 Temmuz’dan başlayarak sadece yüzde 100 selülozik ve doğada çözünür elyaf malzemelerden yapılan kişisel bakım ve güzellik ürünleri VEOCEL™ logosunu taşıyor. Tekstil sanayisinde ilk olarak bir elyaf içerik markasının güven etiketi olarak sunulmasıyla birlikte, tüketicilerin ıslak mendil, ıslak tuvalet mendilleri ve yüz maskesi gibi kişisel bakım ve güzellik ürünlerinde sürdürülebilir nonwoven ürünleri saptamasını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Uzmanlık alanlarında fark yaratmak isteyen farklı paydaşların çevre dostu plastik alternatiflere yönelik dünya çapında çalışmaları son yıllarda hızla artış gösteriyor. Örneğin, 2019 Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu, Bakanlar Deklarasyonunda 2030 yılına kadar tek kullanımlık plastik ürünleri ciddi anlamda azaltmayı ve çevre dostu alternatiflere yönelmeyi öngördü. Kişisel bakım ürünlerinde ise elyafın şeffaflığı, ıslak mendil ve yüz maskeleri gibi ürünlerin sürdürülebilirliğini tespit etmede önemli bir kıstas haline geliyor. Yakında yayınlanacak olan Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastikler Direktifinde ıslak mendiller, Avrupa sahillerini en çok kirleten on faktörden biri olarak belirlendi. Direktif, ıslak mendillerde plastik malzemelerin varlığının ve ürün ambalajında imha seçeneklerinin belirtilmesi gibi açık ve net işaretleme gereksinimlerine dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirliğin savunucularından nonwoven elyaf üreticisi Lenzing, tüketicilerin çevreye duyarlı seçimler yapmalarını sağlamak için ilk adımı atıyor. Kişisel bakım ve güzellik ürünlerinde VEOCEL™ logosunu kullanmak isteyen markalar ve perakende mağazalar, artık sadece tamamıyla selülozik ve doğada çözünür ham madde karışımları kullanabilecek. Bu cesur adım, Lenzing’in tek kullanımlık ürünleri gönül rahatlığıyla kullanmak isteyen tüketicilere sürdürülebilir çözümler sunma taahhüdünü yansıtıyor.

VEOCEL™ marka vaadini, yeni sertifika kriterleri ile güçlendiriyor

“Doğal döngüsellik” – VEOCEL™ marka vaadi üç ana özelliğe dayanıyor: Botanik köken, çevreye duyarlı üretim ve doğada çözünürlük. VEOCEL™ markalı elyaflar, yenilenebilir ağaç ham maddesinden yapılıyor ve çevreye duyarlı bir süreçle üretiliyor. Tamamen doğada çözünür olan bu elyaflar, kullanılıp atıldıktan sonra güvenli ve hızlı bir şekilde parçalanıyor ve doğaya geri dönüyor.

VEOCEL™ markalı elyaflar, kişisel bakım ve güzellik mendilleri, ıslak tuvalet mendilleri ve yüz maskelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılabiliyor. Yeni sertifika kriterleri, LENZING™ markalı viskon, pamuk ve ağaç hamuru gibi sadece yüzde 100 selülozik ve doğada çözünür malzemelerin VEOCEL™ marka elyaflarla karışımına izin vererek, VEOCEL™ markasının güven vaadini de destekliyor. VEOCEL™ markasının güven etiketi ve örnek olma taahhüdünü koruyan bu katı kurallar, tüketicilere VEOCEL™ markalı ürünlerin fosil bazlı ve biyoplastik malzemelerden arınmış olduğunun güvencesini veriyor.

Lenzing AG Nonwoven Global İş Yönetimi Başkan Yardımcısı Jürgen Eizinger, “VEOCEL™, selülozik elyafların avantajları sayesinde doğanın özünü nonwoven ürünlere aktarmayı vaat ederken, çevreye olumsuz etkisi olan sentetik malzemelerin kullanımı ile mücadele etmeye devam ediyor. Yeni sertifika kriterleri, tüketicilerin bilgilenerek sürdürülebilir ürünleri seçmesine imkân tanıyan bir güven etiketi sunuyor. 2019’un ikinci yarısına yaklaşırken, Lenzing nonwoven ürünlerde elyafların şeffaflığı konusunda inovasyonlarına ve tüketicileri bilinçlendirmeye devam edecek. Neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu sanayi ortamında marka ortaklarımızın yeni birlikte markalama kriterlerini destekleyeceklerinden ve daha yeşil bir gelecek yaratmak için bizimle yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerinden eminiz” dedi.