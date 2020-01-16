Vegan koşu ayakkabısı

Spor ayakkabı tasarım ve üretiminde sürdürülebilirliğe geçiş yeni olmamakla birlikte, bazı markaların bu konuya oldukça farklı ve son derece yaratıcı bir şekilde yaklaştığı görülüyor. New Balance, örneğin, geri dönüştürülmüş malzemelerin ve üretim atıklarının kullanımına odaklanırken, Nike doğal boyaları ve FlyLeather’ı (en az % 50’si geri kazanılmış gerçek deri olan yeni bir malzeme) üretim süreçlerine dâhil etti. Şimdiler ise Reebok, tamamen bitki bazlı malzemelerden yapılmış yeni bir performans koşu ayakkabısı olan Forever Floatride GROW’u tüketicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

2025 yılına kadar polyester kullanımını azaltarak tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olan Reebok, sürdürülebilirlik çabalarını iki koldan yürütüyor: Bunlardan [REE] GROW doğal malzemelerden ürünlerin tasarlanmasına adanmışken, [REE] CYCLED geri dönüştürülmüş veya yeniden üretilmiş malzemeler kullanarak ürünler geliştirmeyi hedefliyor. [REE] GROW bağlamında Reebok’un “Cotton + Corn (pamuk+mısır) yaşam tarzı” koleksiyonunun takipçisi, geleneksel petrol esaslı malzemelerin Hint fasulyesi yağı, okaliptüs ağacı, yosun ve doğal kauçuk gibi doğa dostu alternatif malzemelerle değiştirildiği Forever Floatride GROW koşu ayakkabısı olacak gibi görünüyor.

Forever Floatride GROW’un üst kısmı; biyolojik olarak bozunabilir, dayanıklı ve nefes alabilen, okaliptüs ağacı liflerinden üretilmiş örme kumaş olarak tasarlanmış. İç taban olarak ise koku önleyen, BLOOM yosun köpüğü kullanılmış. Sekisui Corporation (Japonya) ile birlikte çalışan firma; darbe sönümleme etkisi olan orta taban bölümü malzemesi bağlamında ise Hint fasulyesini tercih etmiş görünüyor. Son olarak; esnek ve dayanıklı dış tabanda doğal kauçuk kullanımı görülüyor.

Estetik tasarımı itibariyle de “doğa dostu” yaklaşımın vurgulandığı bu koşu ayakkabısını bakalım daha hangi yenilikçi ürünler izliyor olacak…