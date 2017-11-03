Vastex’den LittleRed X3D DTG kabin kurutma makinesi

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Vastex International saatte 720’den fazla plastisol baskılı giysiyi, saatte 240’dan fazla su bazlı veya deşarj baskılı giysiye muamele edebilen 137 cm genişliğinde konveyör bantlı, çok işlevli bir yeni kurutucu olan LittleRed X3D-54’i ve her biri saat başına 100+ giysi olacak şekilde dijital beyaz mürekkeple mürekkep püskürtmeli olarak bastırdı. Yeni kurutucu, mürekkep sıcaklıklarını konveyör seyahatinin ilk birkaç centimetresinde 149 ° C’yi aşan yüksek güçte çalışan bir ön ısıtma zonuna sahiptir; bu da, konfeksiyonların en iyi şekilde dijital kumandalı kürlenme sıcaklıklarına maruz kalmasını sağlar. Mark Vasilantone, “X3D sıcaklık eğrisi profilini, sıcaklık artışını doğrulamak ve her dakikada bir konveyör dolaşımında düşen kuruma oranlarını en üst düzeye çıkarırken, enerji kullanımını en aza indirgemek için özel metre ve problarla gerçek zamanlı olarak test ettik” “Başka kompakt ya da uygun fiyatlı hiçbir kurutucu, bu ürünün performansına eşit değildir.”

Ön ısıtma süresini önemli ölçüde kısaltarak X3D, mürekkep püskürtmeli baskılı giysiler ile ön işleme tabi tutulmuş giysilerin yanı sıra, ön işleme tabi tutulmuş ve bir işlemle basılmış giysilerin, sürekli izleme yapılmadan optimum sıcaklık ve bekleme süresinde iyileşmesini sağlar. Kurutucunun üç 122 cm genişliğindeki ısıtıcıları (17.800W @ 240V toplam watt), yığınlar şeklinde veya aşırı büyüklükte giysiler için kür verimi en üst düzeye çıkarmak için dijital olarak kontrol edilir ve yükseklik ayarlıdır. X3D aynı zamanda kür koşullarını her bir mürekkep tipinin kuruma özelliklerine, özellikle de mürekkep püskürtmeli mürekkep püskürtmeli beyaz mürekkep ile eşleştirmek için hassas termal profilleme (PTP) sunar. Çok amaçlı kurutucu, 224 cm uzunluğunda, 105 cm genişliğinde ve 127 cm yüksekliğindedir ve ısıtma odasından nem ve hava kirleticileri hızla uzaklaştırmak, dış yüzeyleri ve kontrolleri serin tutmak için standart olarak 15.6 metreküp / dakika hedefli egzoz sistemine sahiptir. Konveyör bandı sürekli bir silindir kayış izleme sistemi ile ortalanır ve bekleme süresini 30 saniyeden dört dakikaya tek katlı birimler halinde değiştirmek için hassas kontrol edilen hızda sürer ve ikili oda modellerinde sekiz dakikaya kadar özellikle Kornit DTG yazıcılar ve yüksek kapasiteli ekran yazıcıları için uygundur. Tüm LittleRed kurutucuların kapasitesi, ısıtma bölmeleri eklenerek, konveyör bandının uzunluğunun uzatılmasıyla ve dijital kemer kumandasının kademesiz olarak değişken hız ayarının arttırılmasıyla artırılabilir. Tüm Vastex kurutucularının ısıtıcıları endüstri lideri bir 15 yıllık garanti taşır ve soğuk lekeler olmadan veya geleneksel ünitelerle ilişkili kür altında maksimum kür hızı için yüksek yoğunluklu, orta dalga boylu infrared ısı sağlayan aralıklı bobinler içerir.

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