Vans MTE Teknolojisi Drill Chore Montun Kusursuz Minimalizmiyle Bir Araya Geldi

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Bu kış Drill Chore mont bütün sezon boyunca sıcak ve kuru kalırken iyi görünmenin de mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Drill Chore mont, İlk defa bu sezon kendisini güncelleyerek ve MTE ile soğuk havalara uygun hale geldi. 100% dayanıklı naylondan ve suya dayanıklı DWR kaplama uygulanarak tasarlanan MTE Drill Chore mont, üst seviye ısı yalıtımını suya dayanıklı nefes alabilen kumaşla bir araya getiren yenilikçi malzeme DuPont Sorona kullanılarak tasarlandı. Mont nem önleyici astar, fonksiyonel kapüşon ve kadife yaka ile tamamlandı.

Bu yenilikçi ve fonksiyonel mont profesyonel kaykaycılar düşünülerek tasarlandı. Vans’in bu çok yönlü montunun popülerliği artarken yeni bir güncelleme yapılması kaçınılmazdı. Gelen yenilikle birlikte Drill Chore mont artık soğuk havalarda da kullanılabilecek.

Monta ek olarak koleksiyonda MTE’nin klasik siluetin yeni hali olan SK8-Hi MTE 2.0 DX modeli yer alıyor. Hem kadın hem erkekler için tasarlanan ayakkabının su geçirmez üst yüzeyi şimdi yeni bir ayakkabı ile tamamlanarak ve daha çok dayanıklılık için kauçuk ayakkabı ucu eklenerek güncellendi.

Vans’in MTE 360 modeli kullandığı teknolojisiyle ayakları sıcak ve kuru tutuyor. UltraCush® tabanıyla ise ekstra rahatlık ve yumuşaklık sağlıyor.