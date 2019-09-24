Üretim tesisleri sigorta sayesinde tehlikelerin önüne geçebilir

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Fabrika ve üretim tesisleri için sigorta, öngörülemeyen ya da olası bazı riskler nedeniyle çok önem arz ediyor. Ancak özellikle kimyasal madde üretimi gerçekleştiren fabrikalarda bu durum daha büyük bir gereklilik haline geliyor. Tuzla’daki bir fabrikada meydana gelen yangın sonrası, üretim tesislerinin sigorta yaptırmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, konuyla ilgili olarak “Yangın başta olmak üzere kritik bazı faktörler yönünden yapılacak risk analizleri ve detaylı kontroller sayesinde, yöneticiler hem tesislerini güvenceye alabilecek hem de olası kazaların meydana gelmesinin önüne geçebilecektir” dedi.

Tuzla’daki kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, tehlikeli bazı gazların havaya karışarak pek çok insanın hayatı için ciddi riskler doğmasına sebep oldu. Bu olay sonucu, gözler üretim tesislerinin karşı karşıya olduğu tehlikelere çevrildi. Maddi hasarların yanında geri dönüşü olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen sonuçlara da sebep olabilecek bu tür kazaları önlemek için, fabrikaların sigortalanması büyük önem taşıyor.

Yangından sel ve depreme birçok riskle karşı karşıya

Üretim tesislerinin tümünün, üzerinde kurulduğu alanın jeolojisine, hidrolojisine ve diğer bazı yapısal faktörlere bağlı olarak farklı risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Ancak bazı işletmeler bu tehlikelere daha yakındır. Yanıcı ve parlayıcı hammade ile çalışan işletmelerde yangın riski, dere yatakları ya da aktif fay hatları üzerine kurulmuş işletmelerin ise sel ve deprem riskleri daha yüksek olabilir. Öngörülemeyen yahut risk derecesi tam ve doğru olarak tespit edilemediği için poliçede yer verilmeyen bazı risklerin gerçekleşmesi ciddi mağduriyetlere de yol açabilir. Bu nedenle sigorta şirketleri yangından doğal afete, mekanik ve elektriksel arızalardan iş kazalarına kadar pek çok teminatı bir arada barındıran birleşik nitelikte poliçeler dizayn etme yoluna gitmekteler. Bu süreçte fabrika sahip ya da yöneticilerin kendi işletme risklerini gözden geçirmek suretiyle özel birtakım teminat ve genişletmeleri sigortacılardan talep etmeleri ve ürünü bir nevi kişiselleştirerek kendi ihtiyaçlarına uyarlamaları sigorta poliçesinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için önem arz etmektedir” dedi.

Olası tehlikelerin önüne geçilebilir

Özellikle yüksek riskli işletmelerin sigortalanması için ciddi kriterleri yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Murat Çiftçi, “Hemen her sigorta şirketi faaliyet kollarını yüksek riskliden düşük riskliye göre sıralar ve iş kabul politikalarını bu sınıflandırmaya bağlı olarak oluşturur. Faaliyet alanı yüksek riskli olarak sınıflandırılmış olan tesislerin, sigortacının tavsiye ve yönlendirmelerini dikkate alarak ve işletmesinin fiziki durumunu iyileştirip düzenli olarak teminat alabildiklerini, böylece olası bazı tehlikelerin de önüne geçildiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Murat Çiftçi, firmalara, içinde risk unsuru barındırdığını düşündükleri her konuda sigorta arayışı içinde olmaları çağrısında bulundu. Çiftçi, “Sigortasız bir tesisin hasar görmesi sadece sermayedarı değil çalışanlar, tedarikçiler, yoksun kalınan vergi ve ihracat gelirleri itibarıyla devlet dahil pek çok kişi ve kurumu etkiliyor” dedi.