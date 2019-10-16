Ünlü modacı Stella McCartney’den, dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkü

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Hayvan bazlı deri ve kürk kullanımından gittikçe uzaklaşan dünya moda sektörü, sürdürülebilir malzemeleri tercih etmeye başladı. The Beatles’ın eski üyesi Sir Paul McCartney ile ABD’li fotoğrafçı ve hayvan hakları aktivisti Linda McCartney‘nin kızı Stella McCartney, KOBA® Fur-Free Fur yapay kürkünü moda severlerin beğenisine sunarak bu akımın öncülerinden oldu. Geri dönüştürülmüş polyester malzeme ve DuPont tarafından üretilen Sorona® bitki bazlı elyaftan oluşan, ECOPEL tarafından geliştirilen dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkü KOBA® Fur-Free Fur, McCartney’nin 2020 kolleksiyonunun özel bir parçası olacak.

DuPont™ Sorona® ürünü kullanılarak üretilen, dünyanın biyolojik bazlı, sürdürülebilir ilk yapay kürkü moda sektörüne ve doğaya saygılı bir seçenek sunuyor. Kürkün yüzde 37’si bitki bazlı DuPont™ Sorona® ürününden oluşuyor. Bu özelliği sayesinde, yüzde 30’a kadar daha az enerji harcıyor ve geleneksel sentetiklere göre yüzde 63’e kadar daha az sera gazı üretiyor. Diğer taraftan KOBA® Fur-Free Fur yumuşak, çok yönlü ve uzun ömürlü kürk alternatifi sunarken, geri dönüştürülüp yeniden kullanılabiliyor.

Sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlamaktan inanılmaz derecede heyecan duyduğunu belirten moda tasarımcısı Stella McCartney, moda severlere, dünya için daha etik bir seçenek sunduğunun altını çizerek ekledi: “Çevre dostu, biyolojik bazlı KOBA® Fur-Free Fur için inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bu malzemeler, modanın hayvansal ürünlerden bağımsız olması yolunda atılan büyük adım ve modanın geleceğidir”.

DuPont Biyomalzemeler Global Pazarlama Direktörü Renee Henze, “Stella McCartney, giderek artan bir şekilde hayvan kürkü kullanımından uzaklaşan sektöre öncülük etti. KOBA® Fur-Free Fur ile biyolojik bazlı malzemelerin kullanımının tekstil ve moda endüstrisinde daha da fazla kullanım ve kabul görmesini umuyoruz” diye konuştu.

ECOPEL CEO’su Christopher Sarfati ise “Stella McCartney ile birkaç yıldır çalışıyoruz ve değerlerinden açıkça etkilendik. Kürk için hayvan dostu alternatifler sunmakla gurur duyuyor ve aynı zamanda suni kürk oluşturmak için yeni yollar tasarlarken daha az sera gazı üretmeyi hedefliyoruz. Geri dönüşümden biyolojik bazlı ürünlere kadar daha sürdürülebilir malzemelere geçişi destekliyoruz” dedi.