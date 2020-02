Üniversite – sanayi işbirliği gerçeğe dönüştü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve geldiği günden bu yana üzerinde titizlikle durduğu üniversite sanayi işbirliği konusunda, Egeli bilim insanları önemli bir projeye imza attı. EÜ TEKA-UM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gamze Süpüren Mengüç ve ekibi tarafından TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilen, ciltteki sinir uçlarını etkileyerek batma hissi oluşturan kumaşların yüzeylerindeki tüylerin batma kuvvetini ölçen cihazın fikri haklarını, Pro-Ser firmasını devretmesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi. Törene EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, Doç. Dr. Gamze Süpüren Mengüç, firmanın sahipleri Cengiz Yılmaztürk ve Dr. Seven Yılmaztürk katıldı.

“PROJELER RAFLARDA KALMAMALI”

Türkiye’de her yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli onlarca proje geliştirildiğine ancak birçoğunun raflarda kaldığına dikkat çeken Rektör Budak, bunun önüne geçmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi. Doç. Dr. Gamze Süpüren Mengüç’ü, bilimsel bilgiyi, sanayicinin ihtiyaçlarına sunma konusunda sergilediği başarı nedeniyle tebrik eden Rektör Budak, “PRO-SER LTD. ŞTİ ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, ideallerimize giden yolda önemli bir adım daha attık. Üniversitelerin, ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu sık sık vurguluyoruz. Her adımımızı, bilime, ülkemize ve milletimize faydalı olma motivasyonuyla atıyoruz. Nitelikli akademisyenlerimiz; halkımızın, bölgemizin, ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlü ve pozitif bir etki oluşturabilmek adına canla başla çalışıyor. Bu açıdan, Ege Üniversitesi olarak; akademik birimlerimizle ülkemizde pek çok alanda önemli bir eksiği kapattığımıza inanıyorum. Gelişim; içinde bulunduğumuz çağın koşullarının bilincinde olmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve çağa yön veren unsurların bir parçası olmaktan geçiyor. Çağımıza yön veren dinamizm, hayatlarımızın her alanında köklü değişimlere yol açmaya devam ediyor. Bilim ise, yaşanan bu değişim rüzgârına adapte olmanın yegâne anahtarıdır. Geliştirdiği cihazla, değerli hocamız, üniversitemizin bu anahtarı sıkı sıkıya tuttuğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasında sahip olduğumuz rolü sürekli geliştiriyor olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. İmzaladığımız bu sözleşmenin tüm paydaşlar için verimli sonuçlar doğurmasını diliyorum” diye konuştu.