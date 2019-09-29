Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı büyümeye devam ediyor

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KMTSO Başkan Zabun: “Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kentimiz iplik, dokuma, denim ve örgü de artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır”

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen 5’inci Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezinde açılışı yapılan fuara yerli ve yabancı firma temsilcileri ürünleriyle birlikte katıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, açılışta yaptığı konuşmada, tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ticaretinde önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründe 125 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Zabun, “Tekstil sanayi dünyada en büyük gelir getiren sektörlerden biri olmuştur. Doğal olarak tekstil ve hazır giyim sektörü, dünya mal ticaretinin önemli bir bileşeni olmuştur. Ülkemizde de her yıl 15 milyar dolar net döviz getirisiyle Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Tekstil sanayinin atılımlarıyla Kahramamaraş bugün Türkiye’nin en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Şehrimizi 5 milyar dolar sanayisi ile Türkiye’nin gücüne güç katmıştır. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kentimiz iplik, dokuma, denim ve örgü de artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır. Ülkelerle rekabet ve markalaşma ve yüksek tasarım kabiliyeti ile ön sıralarda olmalıyız” diye konuştu.