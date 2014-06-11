Türkiye’nin İlk Naylon Chips Yatırımı Anadolu’dan

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Anadolu İplik, 75 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk Naylon Chips fabrikasını Çerkezköy’de kurdu. Yatırım, Türkiye’deki ihtiyacın yüzde 25’ini tek başına karşılayarak 300 milyon avroluk ithalatın da önüne geçecek.

Türkiye’nin 70 yıllık geçmişe dayanan köklü firmalarından Anadolu İplik, Çerkezköy’de 75 milyon dolar yatırım yaparak Avrupa’nın en büyük ve yeni iplik fabrikasını kurdu. 80 bin metrekare arazi içerisinde 55 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrika; daha önce yurt dışından ithal edilen Türkiye’nin tek naylon chips üretimini de gerçekleştiriyor. Fabrika yatırımıyla iplikte dışa bağımlılığı azaltan Anadolu İplik’in, naylon iplikte hammadde, ara mamul ve nihai ürün üretim kapasitesi yıllık 70.000 tona, pamukta ise 13.500 tona ulaştı.

75 Milyon Dolarlık Yatırım

Fabrikanın kapasitesinin Türkiye’deki ihtiyacın yüzde 25’ini tek başına karşılayacak düzeyde olduğun ifade eden Anadolu İplik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Uzun, “5 yıl önce Türkiye’de olmayan bir ürün için yatırım kararı aldık. 75 milyon dolar yatırımla Çerkezköy’de 65 milyon ton kapasiteli bir fabrika kurduk. Şuan 23 bin ton ile naylon iplik üretimine başladık. Bunu 46 bin tona çıkaracağız.

Türkiye’nin ithal ettiği bir ürünü üretmekten dolayı mutluyuz. Avrupa’nın en modern teknolojisine sahip firmasıyız. Artık naylon iplikte yerli tedarikçi biziz. Çin’den ithalatın önünü keseceğiz. Amacımız hammadde, yarı mamul ve naylon iplik üretimimizin yüzde 50’sini ihraç etmek” dedi. Türkiye’nin iplikte ve tekstilde dışa bağımlılığını azaltmak için büyük üretim yatırımı yaptıklarını söyleyen Anadolu İplik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Uzun, “Şu anda Çin’in bile kısa sürede üretemeyeceği çeşitlilikte iplik üretiyoruz. Bu durum özellikle ihracatta büyük bir avantaj sağlıyor. Anadolu İplik; Çin ve Hindistan gibi büyük ihracatçı ülkelerden sadece fiyata dayalı kısır rekabetten ayrışıyor. Türkiye’nin iplik ihracatına kalite ve değer katıyor” dedi.

Yatırım Hamlesi

Türkiye’nin tekstil ihracatının geçen yıl yüzde 7-8 arttığına dikkat çeken Uzun, büyümede ipliğin rolünün de çok önemli olduğunu vurguladı. Uzun, Türkiye’de iplik sektörünün iş gücü yüksek bir pazar olduğunu belirterek, yeni yapılan Çerkezköy’deki fabrikalarında 600 kişiyi istihdam ettiklerini ifade etti. Uzun, yeni fabrikayı yaparken farklı alanlardaki sanayici dostlarını da yeni yatırıma ikna ettiğini söyledi.

Uzun, şöyle devam etti: “Ben bu yatırımı yapmadan önce Brezilya’dan Japonya’ya bir çok ülkeyi gezdim, benzer yatırımları inceledim. Üretime başlayınca yarısını ben kullanırım yarısını da satarım dedim. Bu çerçevede arkadaşlarımı da yatırıma ikna ettim. Örneğin büyük bir halı üreticisi dostum da benden alım yaparak yeni bir yatırıma girdi.” Sektörde çok güçlü olduklarını, Türk firmalarının Avrupalıların korkulu rüyası haline geldiğini dile getiren Tuncay Uzun, “İtalyanlar biz bu işe girdik diye endişeli. Panik içerisindeler. Biz onlara göre Avrupa’nın Çiniyiz” dedi. 2013’ü 250 milyon lira ciro ile kapattıklarını anlatan Uzun, fabrika yatırımıyla birlikte ciroyu yıl sonunda 450 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

İtalya’da Ofis

İtalya’da ofis açtıklarını, Sri Lanka üzerinden de Uzak Doğu’ya mal satmayı planladıklarını kaydeden Uzun, “Yatırımlarımızı bu çerçevede planlıyoruz. Sri Lanka’yı lojistik bir üs haline getireceğiz. Oradan bölge ülkelere satış yapacağız. Ayrıca orada iplik üretme planlarımız da var” dedi .

Dünya Devlerine İplik

Anadolu İplik yeni fabrikasında, tüm üretim faaliyetlerinde enerjisini sağlamak amacıyla kojenerasyon tesisi de kurdu. Fabrika üretim için gerekli olan tüm enerjiyi 13Mw’lık tesis karşılıyor. Tuncay Uzun, Malatya’da da 15 milyon dolara hidroelektrik santrali yaptıklarını anlattı. Uzun, Anadolu İplik’in yurtiçi ve yurtdışında dev markalara ürünlerini sattığını da vurguladı. Uzun, “Anadolu İplik, dünya elyaf üretiminin yüzde 8’ne sahip olan Türkiye üretiminin yüzde yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Zara ve birçok dünya devine üretim yapan tedarikçilere iplik veriyoruz” diye konuştu.

Teşviklerden Yararlanamadık

Türkiye’de üretimi yapılmayan ürünler için teşvik veriliyor. Ancak Tuncay Uzun fabrikanın Türkiye’de ilk olmasına rağmen teşviklerden yararlanamadıklarını söyledi. Uzun, “Çünkü Gümrük Birliği anlaşması imzalanırken tekstil firmaları teşviklerden yararlanamaz diye bir madde koydurmuşlar. Türkiye de bunu imzalamış. Gümrük Birliği anlaşması sebebiyle teşvik almadan fabrikamızı kurduk” dedi.