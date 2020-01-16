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İş dünyasında lokasyon ile veri analitiğini bir araya getiren Maptriks, Türkiye’nin alışveriş haritasını çıkardı. 2016-2019 yılları için karşılaştırma yapan Maptriks’in verilerine göre Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı. İller özelinde bakıldığında ise İstanbul aylık 36 milyar TL ile ilk sırada yer alırken alışveriş hacminin en az olduğu şehir 43 milyon TL ile Bayburt oldu.

Coğrafi teknolojileri kullanarak veri analizi yapan Maptriks, elde ettiği sonuçları şirketlerin iş süreçlerinde kullanabileceği bilgiye dönüştürüyor. %100 Türk sermayesi ile kurulan şirket Türkiye’nin en büyük veri katoloğuna sahip. Maptriks firmalara veri ve danışmanlık hizmetleri sunarken firma ihtiyaçları özelinde yazılımlar da geliştiriyor. Sunulan hizmetler veri, danışmanlık ve teknoloji olarak üç ana segmentte sınıflandırılıyor. Maptriks’in 30 dan fazla kaynaktan elde ettiği verileri modelleyerek oluşturduğu panele göre son 3 yılda Türkiye’deki aylık alışveriş hacmi 2 kat arttı. İl bazında bakıldığında tahmin edildiği gibi 2016 ve 2019’da İstanbul en yüksek orana sahip oldu. 3 yıl içinde aylık alışveriş hacmi İstanbul’da 2,5 kat, Ankara ve İzmir’de ise 2 kat arttı. En düşük alışveriş hacmi ise Bayburt’ta oldu.

Sıra İl Toplam Alışveriş Hacmi ( milyar TL/Ay) 2019 2016 1 İstanbul 35,97 14,38 2 Ankara 11,63 5,38 3 İzmir 8,24 4,16 4 Bursa 5,04 2,51 5 Antalya 4,02 2,10 6 Adana 3,06 1,61 7 Konya 3,02 1,58 8 Mersin 2,78 1,44 9 Kocaeli 2,73 1,36 10 Gaziantep 2,31 1,16 81 Bayburt 0,42 0,23

14 ilde AVM yok

Alışveriş hacmine paralel olarak mağaza ve AVM yatırımları da yıllara göre artış gösterdi. AVM sayılarına bakıldığında İstanbul 113 AVM ile ilk sırada yer alıyor. Ankara’da 39, İzmir’de ise 31 AVM yer alıyor. Aralarında Ardahan, Bartın, Rize, Sinop ve Gümüşhane’nin de olduğu 14 ilde ise AVM bulunmuyor. 2016 yılında AVM bulunmayan il sayısı 20 idi.

Semtlere göre kategori dağılımları

Zincir perakende markalarının da şube sayıları 2016 dan 2019 a oldukça farklılaşmış durumda. Geçen 3 yıl içinde mağaza kategorilerinin en yoğun bulundukları semt dağılımları da değişmiş. Örneğin;

Aksesuar ve takı kategorisinde 2016 yılında Bakırköy’de 13 zincir mağaza şubesi yer alırken 2019 yılında bu sayı 108’e çıkmış.

Hobi, kitap, oyuncak mağazaları 2016’da Şişli’de 41 mağaza ile yoğunluk gösterirken 2019 yılında bu kategoride Kadıköy ilçesinde113 mağaza listelenmiş.

Moda ve tekstil mağazaları 2016’da da 2019’da da Şişli’de toplanırken sayıda önemli bir artış yaşanmış. 3 yıl önce 123 olan sayı bu sene 420’ye çıkmış.

Yeme içme noktalarında da yoğunluk Şişli’den Kadıköy’e kaymış. 2016’da Şişli’de 324 olan mekan sayısı 2016’da Kadıköy’de 483 olmuş.

Maptriks CEO’su Akgün Karlıbel, 3 yıl içinde alışveriş hacmindeki bu değişiklikler için değerlendirmede bulundu: “Tüketim zincirinde yer alan her bir basamağın analitik olarak değerlendirmesini yapabilecek veri donanımına ve teknolojik güce sahip olan Maptriks, zamanın ön göremediği değişiklikleri geliştirdiği yapay zeka modelleri ile ölçebilmektedir. 3 yıl içinde farklılaşan alışveriş hacmine ilişkin değişkenleri sunarken aslında Türkiye’nin bölgesel gelişmişliklerine ilişkin sonuçları da paralelinde izlemek mümkündür. İstanbul bu gelişimi hem ekonomik hem sosyal açıdan her zaman olduğu gibi önde götürmektedir. İstanbul gibi diğer büyük şehirlerimizde de ekonomik gücün tüketimi desteklediğini yukarıda sunmuş olduğumuz verilerden ön görebiliriz. Bizim en büyük gücümüz bu noktada sahip olunan sayısal verileri lokasyon bazlı değerlendirebilmektedir. Uzman kadromuzun titiz çalışmaları ile sektörel gelişmişlikleri ilçe detayında hatta mahalle detayında sunarak farklılaşmaları gözlemleyip ilerlemeleri kaydedebilmekteyiz,” dedi.