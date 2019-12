Türkiye’de halı dokumacılığı’na genel bir bakış ve halı ve kilimlerde kullanılan doğal boyama yöntemleri üzerine bir çalışma

ÖZET

Halı dokumacılığı çağlar boyunca bütün Türk topluluklarında farklı tür ve desenlerde özgün bir el sanatı olarak var olmuş ve yaşatılmıştır. Dünya tarihinde bu sanat araştırıldığında halıya ait ilk eserlerin Türkler’e ait olduğuna dair görsel kanıtlar mevcuttur. Bir ata sanatı olarak yapılan halı dokumacılığı aynı zamanda başka bir uğraşıyı bitkisel yani doğal boyamacılığı da beraberinde ortaya çıkarmıştır. Anadolu’ da bitkisel boyacılıkta kullanılan pek çok rengi veren bitkilerin ziraati yapılmış, kökboya, cehri, safran gibi bitkiler dünya çapında önemli bir yer tutmuştur. Boya bitkilerini en güzel şekilde kullanan Türkler sanat değeri çok yüksek olan eserler bırakmışlardır. Bu çalışmada yüzyıllar boyunca daima gösterişli bir el sanatı olarak yapılan bu ata sanatının ilk zamanlardan günümüze kadar olan Türkiye’deki ve dünyadaki tarihi yolculuğu anlatılmış; dokumacılığın önemli bir bölümünü oluşturan doğal boyamacılığın nasıl yapıldığı, en çok hangi bitkilerin kullanıldığı belirtilmiş aynı zamanda mordanlama işlemi ve yöntemleri ve günümüzde kullanılan boyar madde analizleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT

The carpet weaving has existed and survived as a genuine hand craft in different types and designs in all Turkish communities for ages. When this art is investigated in the history of the world, there are visual evidences that the first works of carpet belong to the Turks. At the same time carpet weaving made as an ancestral art, another work of art, that is, also reveals the natural coloring. In Anatolia, a lot of plants used in herbal dyeing plants are made of agriculture, such as rootstocks, flowers, saffron plants have occupied an important place in the world.In this study, the historic journey of this flashy handcraft made for centıries was described in Turkey and in the World. How to make the natural dyeing that forms a significant part of the weaving was also explained. It was given which plants are used most. At the same time, the explanations were given about the mordanting process and methods and the analysis of the natural dyeing used today.