Türkiye’de halı dokumacılığı’na genel bir bakış ve halı ve kilimlerde kullanılan doğal boyama yöntemleri üzerine bir çalışma

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Halı sanatının tarihi ve gelişimi

Dünyada halı sanatı, dünya medeniyetine Türklerin bir hediyesidir. İlk düğümlü halıların, üçüncü yüzyıldan önce Orta Asya’da Türkler tarafından yapılmaya başlandığı, bu gün artık kabul edilmiş bir gerçektir. Türk halı sanatının ve dünya halıları’nın en eski örneği 5. Pazırık kurganından çıkarılmıştır[Şekil 1]. Halının bir Türk buluşu olduğunu ortaya koyan dünyanın bu bilinen en eski halısı Hun Türkleri yada Proto Türklerine aittir. Büyük bir olasılıkla M.Ö 3-2. Yüzyıllardan kalmış olan bir şaheser olan bu halı 1.89×2 m boyutunda olup Gördes Türk düğümüyle dokunmuştur. Bu halının günümüze kadar ulaşabilmesi mezarın buz altında kalmasıyla mümkün olmuştur[1].

Orta Asya da yaşayan Türkler önce dokumalara yün iplikler düğümleyerek hayvan postuna benzer halılar meydana getirmişler zamanla bunlardan diğer halıları geliştirmişlerdir. Bundan sonra halı sanatı on birinci yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin egemenliğinde ve onlarla birlikte Orta Asya’dan, Batıya doğru yayılmıştır. Selçuklu halılarının en karakteristik tarafı, renklerinin genellikle koyu mavi ve koyu kırmızı olup üzerlerindeki motiflerin açık mavi ve açık kırmızı olmasıdır. Motifler genellikle geometrik şekillerden ibarettir. Baklavalar, yıldızlar, etrafı çengellerle çevrilmiş sekizgenler en çok görünen şekillerdir. Bir diğer karakterisitik özelliği iki kûfi yazılardan meydana gelen geniş bordürleridir. Bunlar, uçları üçgenlerle sonlanan dik harflerden ibarettir.

Anadolu halılarının klâsik şekilleri yanında on altıncı yüzyılın ikinci yarısında teknik ve dekor bakımından tamamen farklı bir halı grubu görülür ki, bunlara “Osmanlı Saray Halıları” adı verilmektedir. Kumaş, çini, tezhip, cilt kapakları ve kalem işleri gibi bütün Osmanlı sanatı kollarında ortaya çıkan natüralist yaprak ve çiçek dekoru bu halılarda da kendini gösterir. Bütün diğer Türk halılarından farklı olarak Osmanlı Saray Halıları Sine düğümü (İran düğümü) ile yapılmıştır. Desenleri çok ince ve zengin olduğu için uçları birbirine daha yakın olan İran düğümü tercih edilmiştir. Düğümler yün ve pamuktandır, ipek düğüm yoktur. On yedinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da seccadeler geniş ölçüde ortaya çıkarak halıların önemli bir grubu haline gelmişlerdir. Saray halıları cinsinden seccadeler de yapılmıştır. Saray halılarıyla aynı teknik ve özellikte yapılmış yeşil mihrap zeminli bir seccade İstanbul işi diye Sultanahmet Camii’ne vakfedilmiş ve hep bu isim altında tanınarak oradan Evkaf Müzesi’ne alınıp aynı isimle envan-tere geçirilmiştir. Bunun çok iyi muhafaza edilmiş diğer bir örneği Berlin Müzesi’nde bulunmaktadır ve 1610 tarihlidir. İstanbul seccadesi ise Sultanahmet Camii’nin tamamlanması tarihinde (1617) mihrabın önüne konulmak üzere buraya vakfedilmiştir. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan Kâbe motifli kahverengi bir seccade Osmanlı Saray Halılarının on sekizinci yüzyıl ortalarına kadar devam ettiğini açıkça gösterir [2].

1850 yılından sonra Sultan Abdülmecid Dolmabahçe Sarayına yerleşmesiyle yeni saray için en güzel halıların üretilmesini ister; bu amaçla Hereke şehrinde büyük çaplı halı atölyeleri kurulur. Dünyanın en sık dokunmuş halılarından bazıları Dolmabahçe sarayı için yapılır. Bu 160 yıllık halılar halen Dolmabahçe sarayının odalarını ve salonlarını süslemektedir [3]. Bu vesileyle de Hereke yöresi de halıcılıkta bir marka haline gelir ve günümüz halı sanatına da imzasını atar. Anadolu da yaşayan yörüklerin son temsilcileri için de dokumacılığın kültürlerinde önemli bir yeri olmuştur. Günümüzde Yörük kilimleri zorlu yolculukları ve göç hikayelerini anlatmaya devam etmektedir. Bu kilimlerde kullanılan kök boyalar da yörükler tarafından hazırlanmaktadır. Büyük bir sabır ve titizlik gerektiren rağmen dokumacılık ve boyama sanatı azalsa da zorluklara rağmen günümüzde de yaşatılmaya çalışılmaktadır; bu da Anadolu insanı’nın kültüre ve geleneklere bağlının bir göstergesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde halıcılığın kalbinin attığı şehirler arasında İstanbul Kapalıçarşı, Hereke , Aydın’da Efes ve Kuşadası, Kayseri’ de Kapadokya Bölgesi, Antalya’da Kaleiçi, ve ünlü Gaziantep pasajları gelmektedir. Son dönemlerde halıcılık modern zamanların hızlı tüketim anlayışına yenik düşmekte ve maalesef halıyı dokuyan insan sayısı gittikçe azalmaktadır. Ayn zamanda , halı işçiliği maliyetinin de her geçen gün artması nedeniyle üretim; iş gücünün daha az ve ucuz olduğu Hindistan ve Çin’e kaymaktadır. Günümüzde Türk halıcığının markaları olan Hereke ve Ege bölgesinin halıları üretim azlığı nedeniyle çok nadir ve pahalıdırlar. Yünden dokunan geometrik desenli Anadolu halılarının bulunması çok daha kolay ve hesaplıdır. Doğru halıyı gerçek fiyatına satın almak mücevher almak gibi belli bir bilgi ve uzmanlık gerektirir. (Şekil 1)