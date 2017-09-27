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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türkiye Vergi Rekortmenleri Listesinde ilk 100’e girdi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 vergilendirme dönemi 2017 Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesinde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 61’inci, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu 66’ıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu 78’inci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu 80’inci, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Konukoğlu 80’inci, Sami Konukoğlu 91’inci ve Cengiz Konukoğlu 96’ıncı sırada yer aldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, kamu ve özel sektördeki sanayi işletmelerine yönelik olarak 2016 yılı üretimden net satışlar baz alınarak düzenlenen Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırmasında SANKO Holding’in dört şirketi listeye girmişti. Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 55’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 206’ıncı, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 253’üncü ve Sanko Enerji 445’inci sıradan listeye girmişti. İSO’nun Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Şirketi araştırmasında ise Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 189’uncu, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 227’inci ve Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 379’uncu sırada yer alıyordu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İhracatta İlk 1000 listesinde ise Sanko Dış Ticaret A.Ş. 35’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 292’inci, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 438’inci sırada bulunuyordu. TİM’in 2015 yılı verilerine göre, Sanko Dış Ticaret A.Ş. sıralamada yerini korurken, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 266, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 211 sıra yükselmişti.

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