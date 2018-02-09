Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı

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2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılı beklentileriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

“Bitirdiğimiz 2017 yılına baktığımızda 10 milyar dolara yakın tekstil hammadde, 18 milyar dolar civarı konfeksiyon ihracatı, 30 milyar dolar da iç tüketim olmak üzere yaklaşık 58-60. milyar dolarlık bir iş hacminin hammaddesi olan kumaşları üreterek ülkemiz kalkınmasında katkıda bulunduk. 2018 yılında bunun yüzde 10’a yakın sektörümüzün ve ülkemizin büyüyeceğini düşünüyorum.”

Hükümetin ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşmada, geçen süreyi de göz önünde bulunduracak olursak gelinen nokta nedir? Hedefleri hala ulaşılabilir ve sürdürülebilir olarak değerlendiriyor musunuz?

“Hükümet’imizin 2009 yılında belirlediği hedeflerde 20 milyar dolar hammadde, 60 milyar dolar konfeksiyon, toplamda 80 milyar dolar ihracat belirlenmişti. Fakat diğer taraftan dünya ticaretinden bu sektörlerde aldığımız paya bakmak gerekir. Tahminlerin ve öngörülerin yapıldığı o yıl 17.5 trilyonluk dünya ticaret hacmi her yıl yüzde 5 büyürken bu rakamlar hesaplanmış fakat artması bir yana aradan geçen yıllara rağmen bugün 16.5 trilyon dolara düşmüş. Coğrafyamızda yaşanan bunca sıkıntılara rağmen hammadde sektörümüz ihracatta daha büyümüş, konfeksiyon sektörümüzde yaklaşık aynı rakamlara yakın ihracat yaparak büyüyen iç pazar ihtiyaçlarımızı karşılayarak aslında büyüme kaydetmiştir. Bundan sonra daha hızlı büyüyerek 2023 hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacaktır.”

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri (mikro ve makro olarak) dikkate alarak değerlendirecek olursak firma, sektör ve ülke açısından neler söylemek istersiniz?

“Dünyada dengeler değişiyor. En önemlisi de globalizm azalıyor. Bundan sonra ülkeler kendi ihtiyaçlarını üretecek. Yakın coğrafyalarındaki ülkelerle daha çok ticaret yapacaklardır.

Aslında bizim için ciddi bir fırsat doğmaktadır. Çünkü coğrafyamızda sanayi ve üretme altyapı ve kültürü know-how’a sahip olan ülkemiz daha çok sanayiye yatırım yaparak çok daha hızlı büyüyebilir, hak ettiği yerlere gelebilir. Bir fırsat doğmuştur.”

Başarılı ihracat yolunda Hükümet’le birlikte mi yoksa Hükümete rağmen mi yürüyorsunuz? Yani Hükümet bu konuda size yeterince yardım ediyor mu yoksa daha çok resmi engellerle mi karşılaşıyorsunuz?

“Ülkemizin büyümesi ancak hükümet sanayi birlikteliği ile olur. Bu konuda hükümet tekstil sektörümüze gereken birçok desteği vermiş, ithalatın azaltılması ile ilgili bir çok önlem almış. Bunun neticesinde de sektörümüz büyümüş istihdam artmıştır.”

2023 hedeflerine ulaşmada Hükümet’ten beklentileriniz veya çözülmesini istediğiniz konular nelerdir?

“2023 Hedeflerimize ulaşmada gene hükümetimizle birlikte ülkemiz ve sektörümüzün büyümesi için gereken tedbirlerin alınacağını düşünüyorum. Bu nedenle durmak yok; Üretmeye, İstihdama, İhracata, Ülkemiz kalkınmasına katkıda bulunmaya devam diyoruz.”

#BaşkanlarKonuşuyor, #TTTSD, #DRVehbiCanpolat