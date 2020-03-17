Türk tekstil sektörü Paris’te atağa geçti

PARİS’TEKİ FUARLARA TÜRKİYE’DEN 290 FİRMA KATILDI

Deriden kumaşa, aksesuardan hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunun sergilendiği bu iki fuara UTİB olarak dergi standı ile katılım gösterdiklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Paris’in modanın önemli merkezlerinden biri olduğunu ve 2021-2022 ilkbahar-yaz moda trendlerinin Premiere Vision Paris ve Texworld Paris gibi önemli fuarlarda belirlendiğini söyledi. Türk tekstil sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Engin, “Sektörümüz gerek Ar-Ge ve inovasyonda gerekse de tasarım ve ileri teknoloji konularında büyük ivme yakaladı. Türkiye’den toplam 290 firma ile eş zamanlı gerçekleştirilen bu iki fuara katılım sağladık. Türk tekstil sektörünü ve öncü firmalarını yabancı sektör profesyonellerine nitelikli tanıtım yapabilmek için her iki fuarda da dergi standı ile yer aldık. Fuar boyunca hem dergimiz TFF Magazine hem de Türk tekstil firmaları yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Premiere Vision Paris Fuarı’na İtalya, Fransa, Çin, İngiltere, Hindistan, Almanya ve ABD başta olmak üzere 49 ülkeden 1.759 firma, Texworld Paris Fuarı’na da 1.000 firma katıldı. Biz de Premiere Vision Paris ve Texworld Paris gibi prestijli fuarlarda yer alarak Türk tekstil sektörünün gücüne ve ürün kalitesine vurgu yaparak dünya pazarında daha da geniş pay almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.