Türk sentetik iplik sanayisi için güvenilir tedarikçi: FUTAI

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Asya tekstil üretim bölgesinin merkezi Shanghai’da faaliyetlerini yürüten FUTAI firması, profesyonel bir yaklaşımla sentetik iplik makineleri için yedek parça, sarf malzeme tedariği ve aynı zamanda teknik servis ve danışmanlık hizmeti veriyor. Birçok tanınmış iplik çekim, tekstüre, büküm makinesi için güvenilir tedarikçisi konumuna gelmesi, hammaddeden sentetik iplik hatlarına kadar olan makine parklarında, firmanın yoğun deneyim ve bilgi birikimi ve başarılı servis hizmeti vermesinin sonucudur. Firma Asya’da; Çin, Endonezya, Malezya, Vietnam, Hindistan, İran, Mısır, Avrupa ve Amerika’daki Polyester, Polyamide ( POY,FDY,DTY, Kesik elyaf makineleri) , Poliproplen (BCF) iplik ve dokusuz yüzey işletmelerinin yedek parça ve sarf malzemelerinin önemli tedarikçisidir.

FUTAI aynı zamanda tekstil laboratuarı test ekipmanları, polimer işletmelerinde vazgeçilmez ekipmanları olan; düze ve filtre temizleme cihazları, balans makinesi, Cips kurutucu gibi yardımcı ekipmanları da tedarik etmektedir.

Ana ürünlerinden bazıları, paslanmaz metal filtre kumları, düze ve düze blok parçaları, metal paket ve mum filtreler, seramik kılavuz ve tekstüre diskler, iplik vakum tabancaları.

Aslında firmanın bu yaygın ve gelişmiş servis kapasitesi, günümüzde sentetik iplik üretiminin %80’nin Çin ve bölge ülkelerinde yapılıyor olması, son 10 yılda artan üretim kapasiteleri, aynı zamanda Avrupalı bilindik makine ve ekipman üreticilerinin (OEM) makinelerinin ve yedek parça üretimlerini bu bölgede yaptırıyor olmasının doğal bir sonucudur. Uzak Doğu iplik kaliteleri başlangıçta sorun oluştururken, şimdilerde bölgedeki birçok büyük firma standart ve yüksek kaliteli iplik üretmeye başlamış, buna paralel olarak da makine, yedek parça ve sarf malzeme üretim kalite ve standart gereklilikleri de artmaktadır. FUTAI ürettiği ve tedarik ettiği ürünler için dünya genelindeki tanınmış müşterilerinin istediği kalite standartlarına uygun yüksek kalitede ürün vermesi gerektiğinin farkındadır.

FUTAI yaygın satış ve servis noktaları ile müşterilerine yakın olmayı ve hızlı hizmet vermeyi öncelik kabul etmiştir. Bu nedenle mevcut İran, Endonezya, Mısır ofislerine geçtiğimiz yıl Türkiye ofisini de eklemiştir. Uzun yıllar Türk Sentetik İplik sektörüne hizmet vermiş olan, firmanın Türkiye Pazarlama Müdürü Tekstil Mühendisi Murat Günay, Türk tekstil pazarının kolay bir pazar olmadığını, ancak gerek ilk yıl içinde müşterilerin dönüşleri, gerekse FUTAI’nin ürün gamı ve kalitesinin yüksek standartlarının bu zorlu pazarda kendisini kanıtlayacağını belirtmektedir.

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