Türk ihracatçısı Çin pazarı için atağa kalktı

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Çin Halk Cumhuriyeti’nin ithalat açılımıyla düzenlenen ve dünya ticaretine yön veren global şirketleri Şanhay’da buluşturan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)”, ikinci kez Türk firmalarını ağırladı.

T.C Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in koordinasyonu ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in organizasyonuyla gerçekleştirilen milli katılım kapsamında kozmetikten gıdaya, medikalden tekstile kadar 6 farklı sektörden 54 firmanın ve sektör birliklerinin adeta çıkarma yaptığı fuarda, Türk ürünleri büyük ilgi gördü. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in üstlendiği Milli Katılım Organizasyonu ile 54 Türk firması, dünyanın en büyük ithalat fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı CIIE’de, altı farklı sektörde Türk ürünlerini tanıttı. Türk ihracatçısı Çin’e adeta çıkarma yaparak, 1632 metrekarelik bir alanda kozmetikten gıdaya kadar pek çok ürünü vitrine çıkarırken, Türkiye standında gerçekleştirilen tanıtım şovları ve özel etkinlikler de fuara damga vurdu

PELİSTER: “10 TRİLYON DOLARLIK PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ”

2020 yılında üçüncüsü düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Türkiye’nin stand alanını en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Pelister, “Geçtiğimiz yıl önemli iş birliklerine imza attığımız Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, bu yıl da ihracat açısından çok önemli mesafe kat ettik. Çin’deki kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelmemiz, ihracatçılarımız açısından son derece önemli bir kazanım. 2020 yılında üçüncüsü düzenlenecek fuar için de şimdiden çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıl, stand alanımızı en az 2 katına yükselterek en az 3 bin metrekarelik bir alanla Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyoruz. Hatta 4 bin metrekarelik bir alanla yer almak için çabalayacağız. Dolayısıyla 5 yılda 10 trilyon dolara ulaşması beklenen bu ithalat pastasından önemli bir pay alarak, ihracatımıza itici bir güç katmak istiyoruz. 2019 itibarıyla Çin’den 21 milyar dolarlık ithalat yaparken, 3 milyar dolar civarı ihracat yapıyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında yapacağımız yeni anlaşmalarla birlikte bu farkı hızla kapatacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

CIIE 2020 İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 2020 yılında çok daha fazla Türk firmasıyla katılmayı hedeflediklerine değinen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Önümüzdeki yıl yine 5-10 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek fuarın Milli Katılım Organizasyonu İKMİB tarafından organize edilecek. Ocak ayının sonuna kadar firmalarımızın başvurularını almaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinden çok yoğun ilgi ve katılım olması sebebiyle, stand alanı bulma şansı da çok azalıyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyük önem verdiği ve dünyanın en prestijli markalarının damga vurduğu Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, önümüzdeki yıllar için yer bulmak çok daha zorlaşacak. Bu sebeple firmalarımızın başvurularını erkenden tamamlayarak, Çin’deki ithalat fırsatlarından en üst seviyede faydalanmaya davet ediyoruz. İKMİB olarak ihracatçılarımıza destek olmaya ve yurt dışındaki organizasyonlarda ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur, T.C. Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile TİM Başkanı İsmail Gülle’ye ve emeği geçen herkese kıymetli desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.