Trützschler Techtextil’de

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Techtextil’de nonwoven ve endüstriyel ipliklerin yapımı dikkatin merkezinde olacak. Trützschler Nonwoven’ın kanıtlanmış ve yeni nonwoven makineleri, aerodinamik, enerji açısından verimli üretim süreçleri oluşturmaya yardımcı olur:

Fiber hazırlığı: kısmen yeni geliştirilmiş ve kısmen kanıtlanmış T-BLEND bileşenleri çok çeşitli gereksinimleri karşılar.

T-WEB kartları ve crosslapper’lar ile web oluşturması: en son eklenen yeni yüksek hızlı tarak. 300 m / dk’ın üzerindeki hızlarda çok üretken spunlacing hatları için uzmandır.

T-BOND bölümünde, her şey, AquaJet’den iğneleme makinelerine, termo birleşimlerden kimyasal bağlanma prosesleri için bileşenlere kadar verimli bir şekilde yapıştırma ile ilgilidir.

İspatlanmış ve sürekli geliştirilmiş Omega, Streamliner ve çok davullü kurutucular T-DRY adı altında etiketlenmiştir.

En son ve en önemlisi T-WIND sarma makinesi, gevşetici ve kesme-geri sarma programı: Yepyeni master rulo sarma makinesi, işlemleri dönüştürmek için master ruloların üretilmesi için tasarlanmış spunlacing ve thermobonding hatlarına fayda getiriyor. Trützschler Yapay Lifleri yeni endüstriyel iplik eğirme prosesini sunuyor. Yeni gelişme, standart dereceli polimerden son derece yüksek mukavemetli polipropilen (PP) iplik çeşitlerinin eğrilmesiyle ilgilidir.

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