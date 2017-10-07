TrueVIS SG bas/kes serisi EDP Ödülleri’ni kazandı

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Roland DG gelişmiş ve çok yönlü TrueVIS bas/ kes serisine en son eklenen TrueVIS SG serisinin en prestijli EDP (Avrupa Dijital Baskı) ödüllerinde ‘En iyi Bas & Kes Çözümü’ ödülünü kazandı. 2016 yılında aynı kategoride ödül kazanan TrueVIS VG serisinin başarısını, SG-540 ve SG-300 entegre bas ve kes cihazlarının başarısı izliyor. Roland DG’nin EMEA Pazarlama Müdürü Gillian Montanaro, FESPA’da düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “Roland DG bu ödülü kazanmış olmaktan gurur duyuyor. Yenilik yapmak ve pazarda en iyi çözümleri üretmek için üreticiler ile birlikte sektör adına heyecan verici bir zaman. EDP onayı, dijital geniş format teknolojinin öncüsü olarak Roland DG’nin, güvenilirlik, hassas mühendislik, kalite ve yatırım getirisinin ödüllü kombinasyonunu sunan eşsiz bir ürün portföyü ile öncü olmaya devam ettiğini gösteriyor.” EDP Birliği (European Digital Press Association – Avrupa Dijital Baskı Birliği) yılda bir kez baskı üretimindeki en yeni gelişmeleri değerlendirir ve kutlar; endüstrideki en iyi çözümleri ödüllendirir. Teknik Komite’nin TrueVIS SG Serisi hakkındaki yorumları ise şu şekilde idi: “FlexFire baskı kafaları ile yeni baskı motoruna bağlı olarak bu cihaz, pazardaki eski modellere kıyasla üretimi hızlandırıyor. Bu SG modelleri iyi bir fiyat ve değer kombinasyonu olarak teslim ediliyor.” Gillian Montanaro konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “TrueVIS serisi, verimlilik, kolaylık ve çarpıcı çıktı kalitesi açısından kullanıcıya gerçek avantajlar sağlayan yenilikçi özellikler ve performansı artıran işlevler ile entegre bas & kes çözümünü bir üst seviyeye çıkarıyor.”

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