Truetzschler Techtextil’de sürdürülebilir nonwovenları öne çıkarıyor

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14 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Techtextil fuarında yer alacak olan Truetzschler Nonwovens, 3 numaralı salonda ve B03 numaralı standında “çevreci” nonwoven üretim hatlarını sunacak. Truetzschler Nonwovens, yıllardan beri, gelişmiş ürün kalitesi, daha iyi hat verimliliği ve yeni konseptler ve yenilikçi süreçlerle daha yüksek üretkenlik noktasında sektör beklentilerini ve gereksinimleri karşılamıştır. Truetzschler Nonwovens, şimdi ise yükselen yeni bir boyut tespit etmiştir. Komple bir üretim hattının tedarikçisi olarak Truetzschler Nonwovens, bir yandan makine üretimine devam ederken, bununla beraber servis ve teknik bilgi hizmetleri de sunmaktadır, bu durum bir bakıma ürünlere dair yenilikçi fikirlerinin uygulanmasından, yeni işlerin yapılmasına kadar her şey bu içerik dâhilindedir.

Salon 3.0’de yer alan B03 standında ziyaretçilerini karşılayacak olan firmanın odak noktası, çevre dostu malzemelerin işlenmesi için üretmekte olduğu çözümler olacaktır. Gerek işlenmemiş pamuk gerek tarak döküntüleri ve penye uçlarının dahil olduğu pamuk lifler en kaliteli ıslak mendillerin üretimi için mükemmel bir hammaddedir. Truetzschler’in üretmekte olduğu random ve havalı tarakları, özellikle değişken elyaf uzunlukları ve yüksek kısa elyaf içeriği ile rahatlıkla başa çıkmak üzere yapılandırılmıştır. NCR ve NCA kartları, dünya çapında premium pazarlarda aranan yumuşak pamuklu tüm mendil türleri için güvenilir ve verimli tülbentleri oluşturmaktadır.

Firmanın fuar esnasında ziyaretçilerle paylaşacağı diğer bir önemli konu ise biyoçözünür özelliklere sahip; tamamen sulu serme yapılmış ve su enjöktörlü katılaştırılmış (spunlace) (WLS) mendiller olacaktır. Voith ve Truetzschler, yıkanabilir mendillerin ötesine bir adım daha geçmiş ve polyester / viskon karışımlarından elde edilen geleneksel mendillerle rekabet edebilecek, yeterli dayanıklılığa sahip kâğıt hamuru ve liyosel bazlı materyalleri de fuarda sergileyecektir.

Her iki şirketin de başarıları kanıtları ile ortada olan makineleri; Voith’in HydroFormer ve Truetzschler’in AquaJet’i gibi her iki şirketin başarıları kanıtlanmış makineleri, geleceğe yönelik son ürünler için çok yönlü yaş serme (wetlaying) ve su enjöktörlü katılaştırma (spunlace) hatları anlamına gelmektedir.