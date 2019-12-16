Truetzschler TD 10: İplikhanedeki kalite filtresi

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İplikhanede, çekim ünitesinin önemli bir görevi vardır: Şeritte kaçınılmaz şekilde iplik kusurlarına yol açan hataların önlenmesi. İplik kalitesi, çekme ünitesi tarafından getirilen şerit kalitesi ile belirlenir. Bu sebeple, Truetzschler, TD 10 yeni cer makinası modelinde kontrolü daha da optimize etmiştir ve bu sayede çekim ünitesi teknolojisinde bir kez daha yeni bir kriter belirlemiştir.

YENİ CER MAKİNASI NESLİNİN BAŞARISI

2015 yılında TD 8’in piyasaya süren Truetzschler yeni nesil bir cer makinası tanıtımını gerçekleştirmiş oldu. O zamandan bugüne geniş kitlelerce tanındı ve müşterilerden büyük beğeni topladı. Müşteriler aşağıda vurgulanan hususlarda büyük faydalar görüyorlar:

– Basit ayar ve kolay kullanım

– Düşük arıza oranı ve basit bakım

– Yüksek hızlı üretimde bile iyi düzgünlük sağlanabilir

YENİ NESİL: TD10

Truetzschler, TD 8’in izini takip eden yeni nesil TD 10 modelini piyasaya sürdü. Yeni cer makinası sadece kompaktlıkta bir kriter belirlemiyor, aynı zamanda operatör ve iplikhane yöneticisi için daha fazla konfor sunuyor.

TD 10 ana avantajları:

– Yapı daha kompakt ve daha az yer kaplamaktadır. Uzunluğu% 14.2 oranında kısaltılmıştır.

– Emme sistemi son derece enerji tasarrufu sağlar. Emme negatif basıncı – 450Pa olup, 800 m3 / saat emme kapasitesi anlamına gelmektedir. Aynı ekipmanla karşılaştırıldığında hava emiş kapasitesinde % 53 tasarruf sağlamaktadır.

-Tek bir servo sürücü ile donatılmış olan SMART CREEL’in yeni bireysel şerit sensörleri şerit kırılmalarını güvenilir bir şekilde algılar. Optik sensör, hareketsiz şerit, olmayan şerit ve hareketli şerit arasında bir ayrım yapabilir. Böylece kırık ipliklerin taranmasında %100 doğruluk sağlanabilir.

– Yeni modifiye edilmiş tahrik konsepti sayesinde, TD 10 piyasadaki en düşük kayış sayısına sahiptir. Bakım gerektirmez, sadece çekim sistemindeki alt makaralı yataklar yağlama gerektirebilir.

TD 10 İLE VORTEKS İPLİK EĞİRME

Son yıllarda, vorteks eğirme pazarı hızla gelişmektedir. Truetzschler Textile Machinery Shanghai Kıdemli Satış Müdürü Lu Jian, ”2009 yılında, Çin’de vorteks iplikçiliğinin ilk partisi devreye alındı. O zamanlar, birçok iplik işletmesi, en iyi vorteks iplik makinası ile donatılı oldukları sürece, iplik hazırlama ekipmanlarının önemli olmadığına inanıyordu. Ne var ki, birkaç yıllık üretim uygulamasından sonra bu görüşün yanlış olduğu ispatlandı. Ring iplikçilik ile karşılaştırıldığında, vorteks iplikçiliği, şerit kalitesinde daha yüksek bir gereksinime sahiptir, çünkü vorteks iplik makinasının verimini ve eğirme hızını etkiler,” diyor.

TRUETZSCHLER’IN ÇÖZÜMÜ

Airjet iplikçiliğinde yüksek bir paralelleştirme için, şu ana kadar iyi kaliteyi elde etmenin tek yolu üçlü cer makinası pasajı olmuştur. Günümüzde, kartın Entegre CerIDF 2 ile kombinasyonu önemli bir işlem azaltımı sağlamaktadır. İki bütün işlem adımlarını kısaltan bu süreç muazzam bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkarmaktadır.

Truetzschler Çin Pazarlama Müdürü Bayan Zhenzhen, “IDF VORTEX SPINNING prosesinde süreçlerin kısalması ile birlikte airjet eğirme hazırlıklarında tamamen yeni bir adım sunabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, kalıcı maliyet baskısından ve tesislerde iyi eğitimli çalışanların mevcudiyeti ile ilişkili olarak giderek daha da zorlaşan pazar şartlarına bir cevaptır. IDF VORTEX SPINNING işleminin başlatılması, yalnızca en son teknolojiye sahip Truetzschler cer makinalarının dolayı mümkün olmuştur,” diyor.