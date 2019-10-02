Truetzschler Card TC 19i: İlk akıllı kart

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Başarılı yenilikler için bir formül var mı? Kesinlikle hayır. Fakat Truetzschler, taraklama teknolojisindeki çıtayı sürekli yükseltmeyi nasıl başarır? Truetzschler Card TC15 kalite ve performans açısından nasıl aşılabilir?

“Müşterilerimizle diyalog, gelişmelerimiz için belirleyicidir. Çözülmemiş problemlerden bahsettiklerinde onları çok dikkatli dinleriz. Yüksek hammadde maliyetleri, personel darboğazları ve sürekli yüksek kalite gereklilikleri ile birlikte değişken hammadde kalitelerinin üstesinden gelinmesi gereken durumlar arasındadır.” Satış Direktörü Markus Wurster.

Truetzschler’in bu gereklilikleri yerine getirmek için teknik yeterliliğe sahip olduğu gerçeği bir kez daha ITMA 2019’da gösterildi. Tarak geliştirmede yeni bir bölüm açıldı: Truetzschler tarakları akıllıdır. Önemli ayarları tamamen bağımsız olarak ve insanlar tarafından erişilemeyen bir hassasiyetle gerçekleştirir, bu da benzeri görülmemiş bir kaliteyle sonuçlanır. “Gelecek bu!” ve “İhtiyacımız olan gelişme budur!” sözleri, stant ziyaretçilerinin bu yılki ITMA’da satış müdürü Ralf Müller’e gösterdikleri tepkilerdi. “T-GO veya WASTECONTROL gibi özellikler sayesinde personel sorunlarını çözmenin yanı sıra kaliteyi ve üretkenliği arttırma ihtimali müşterilerimizi büyüledi!”.

TC 19i ANA ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ

Kendi kendini optimize etme hassasiyeti

Pamuk taraklama için, silindir ve düz garnitür arasındaki taraklama boşluğu mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır. En uygun aralık, birçok pamuk türü için 3/1000 ”(0.075mm) ‘dir. Karşılaştırma için: Aralarına tek bir kâğıt parçasının bile sığmaması gerekmektir. Deneyimli bir teknoloji uzmanı bile tarak makinası soğukken bu kadar dar ayarları yapamaz. Çalışma sırasında merkezkaç kuvveti ve sıcaklık artışı bu ayarları önemli ölçüde etkiler.

Gap Optimizer T-GO’lu Truetzschler Card TC 19i’de temel bir düz ayar sadece bir kez uzmanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Daha sonra, T-GO, garnitürün taşlanmasından sonra, hatta garnitür değişimden sonra bile, tarak makinasının çalışmaya başlamamış veya çalıştığı anda dahi, her zaman ideal bir tarama boşluğu sağlar. Bu, üretim kesintisi olmadan gerçekleşen, kalıcı, kendi kendini optimize eden, akıllı bir işlemdir. Aşağıdaki değişen parametrelere otomatik olarak karşılık verir:

*Malzeme özellikleri *üretim seviyesi *silindir hızı *oda sıcaklığı gibi çevresel etkiler

Maksimum hammadde kullanımı

Bir iplikhanenin kârlılığının anahtarı, hammaddenin maksimum kullanımıdır. TC 19i’de, bir optik sensör emiş içindeki atıkları izler, böylece WASTECONTROL için veri sağlar. Eğer atıkta çok fazla iyi lif varsa, sistem WEBFEED üzerindeki döküntü bıçağı ayarını bir servo motorla ayarlar.

Sürekli kalite kontrol

Truetzschler Nep Sensörü NCT (ayırma seçeneği), tarak üzerindeki tülbenti sürekli olarak izler. Bir kamera nopeleri, çöp parçacıklarını ve tohum kabuğu parçalarını kaydeder ve ayırt eder. Veriler kartların ekranında görüntülenir ve ayrıca Truetzschler iplikhane izleme sistemi My Mill’e iletilir. Bu şekilde, kaliteli ürün sağlama konusunda birden fazla kart izlenebilir ve herhangi bir sapma derhal tanımlanır.

Akıllı ve kolay kullanım

TC 19i, akıllı telefon kadar kolay ve sezgisel olarak kullanılabilecek çok dokunuşlu bir ekran sunar. Bireysel operatör tanıma ve yetkilendirme bir RFID çipi ile mümkündür. Ek olarak, uzaktan kart ekran T-LED’i önemli makine bilgilerini kolay bir şekilde görselleştirir ve operatörlerin her bir makinenin durumundan haberdar olmalarına yardımcı olur. Truetzschler’de tarama uzmanı Jürgen März, ITMA’da çok sayıda olumlu geribildirim aldı:“Müşterilerimizle fabrikalarındaki sorunlar hakkında konuşarak, yetenekli personele bağımlılıklarını öğrendik. Düz ayarın kesinliği operatörden oldukça etkilenir, ancak güvenilir ve iyi eğitimli personel bulmak bugünlerde zordur. Müşteriler çok dar ayarların tamamen bağımsız olarak ayarlanabilmesinden çok etkilendiler. Tarama boşluğu artık bir teknisyen tarafından değil akıllı bir sistem tarafından belirleniyor. İnsan hassasiyetinin sınırlamaları bu noktada Truetzschler makineleri tarafından aşıldı”.