Trikonun Ayakla Buluşması – Longxing 3 D Mini Triko Makinesi

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Tekspart’ın mümessilliğini yapmakta olduğu LONGXING elektronik triko makine üreticisi yeni geliştirdiği 3D Mini KSC-061 serisi makine kullanıcılar tarafından büyük bir beğeni topladı. Ayakkabı üreticileri ve moda firmalarının istekleri doğrultusunda geliştirilen mini serisi KSC-061 makineler, moda firmalarının ürün geliştirme ve numune hazırlamada makinenin ofis içine ebatlarından dolayı konamaması nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. LONGXING firması geliştirdiği mini makine serisi ile birlikte yer sorununu ortadan kaldırmakta, binanın herhangi bir katına asansörle taşınabilmektedir.

Spor ayakkabılarda triko örgü’nün uygulanması, daha konforlu, nefes alan ve daha hafif ayakkabıların üretilmesini sağlıyor. Triko örgünün ayakkabı uygulaması ile birlikte kumaş üzerinde herhangi bir kesme ya da ekleme işlemi yapılmamaktadır, ayakkabı tabanı eklendikten sonra diğer üretim süreçlerine geçilebilmektedir. Kumaşın ayağı çok iyi sarması ile birlikte daha esnek ve özgür kullanım sunmaktadır. Nike firması bu ürün üzerinde 2008 yılından itibaren çalışmaya başlamış ve şuan ürünlerinin 60 %’ını bu tarz örgü ürünler oluşturmaktadır. Büyük üreticilerden Nike, Adidas ve Çin’li Li-Nin gibi firmalar değişik renk ve tarzlarda üretime başladılar.

DAHA AZ YER İHTİYACI

LONGXING mini makine (KSC-061) 24″ eninde(61 cm) ve toplam uzunluğu 1.45m, normal asansörle istenilen kat’a çıkarılmaktadır. Her makine ortalama 2.5 m2 (Çalışma alanı dahil) yer kaplamaktadır ve 40 makine ortalama 100 m2 bir çalışma alanına sığmaktadır. Sizi gereksiz fazla alan kiralamaktan kurtarmaktadır .

KOLAY YÖNETİM

3D Mini makine LONGXING L-ONE desen sistemi ile kolaylıkla desenlerinizi hazırlayabilir ve makine üzerinde ayarları yaptıktan sonra örmeye başlayabilirsiniz. Mini makine tüm popüler örme çeşitlerini örme kabiliyetine sahiptir örneğin; Tek plaka, çift plaka, torba, jakar, ajur, saç örgü, intarsia v.b. Ortalama olarak 50 makine için bir desenci ve her 8 makine için bir çalışan yeterli olmaktadır, kolay kullanımı ve sorunsuz bir makine olan 3D mini makine kısa sürede yatırımızı size geri döndürür.

YÜKSEK KALİTEDE ÜRETİM

Kafa: Özel olarak dizayn edilmiş kafa (Semer) sayesinde 20% oranında verimlilik artışı sağlanmıştır.

Yeni tip üst çardak: Özel ipliklerde kullanım için dizayn edilmiş olan üst çardaklar, sorunsuz olarak ipliğin geçmesini sağlar ve daha hassas düğüm yakalama.

Özel mekikler: Ultra ince paslanmaz çelikten imal edilmiş olan mekikler, özel parlatma ile pürüzsüz bir iplik akımı sağlamaktadır.

Yan çardaklar: Yeni geliştirilen yan çardaklar ile daha sorunsuz çalışma.

Ekran: LED ekran kullanılmaktadır.

Çelik sistemi: 3 yollu örme tekniğini destelemektedir, Örme-Nopen-Askı. Mini makine 1 sistem ve 2 sistem seçenekleri bulunmaktadır.

Örme kalınlığı: 12 G-14G-14.8G

Sinker sistemi: Sinker sistemi özellikle naylon ve polyter iplik çalışırken örgüde yardımcı olmaktadır.

Merdane sistemi: Mini makine’de alt merdane ve üst merdane bulunmaktadır.

Jakar sistemi: 2″ arkada jakar kırabilmektedir.