Trakya Tekstil Buluşmaları: “Tekstilde Yeni Ufuklar”

Ülkemizin en önemli tekstil üretim üslerinden Trakya bölgesinde; üretici, tedarikçi ve araştırmacıları düzenli olarak bir araya getiren Trakya Tekstil Buluşmaları-TEXTEB başlıklı interaktif etkinlik dizisi, Çorlu Hilton Garden Inn Otel’de düzenlenen “Tekstilde Yeni Ufuklar” temalı sempozyumla başladı. Sempozyum, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özer GÖKTEPE ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER’in açılış konuşmaları ile başladı. Etkinliğin ilk sunumunda Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Techtextil 2017 Fuarı ardından teknik tekstillerdeki son gelişmeleri paylaşarak “insanlığın teknik tekstillerle yepyeni yaşam tarzlarına yelken açtığını” vurguladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih SARIIŞIK tekstilde kapsülasyon tekniğiyle elde edilen fonksiyonel tekstilleri anlatarak bu alandaki çalışmalarından örnekler sundu. NKÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziya ÖZEK, teknik tekstillerin dokunmasında sağlanan son gelişmeleri paylaştığı sunumun ardından, Denge Kimya Genel Md. Yrd. Refik GÜLBAHAR, tekstil terbiyesine dönük geliştirdikleri yeni kimyasalları tanıttı. Sempozyumun öğleden sonraki oturumu NKÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE’nin nanoiplikler, giyilebilir fotovoltaikler ve yapay kaslar gibi ileri tekstil malzemelerine dair çalışmalarından örnekler sunmasıyla başladı. Ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il Müdürü Fahrettin AKÇAL, Tekirdağ tekstil sektörünün kamu gözüyle nasıl göründüğüne dair değerlendirmelerini paylaştı. Doç. Dr. Rıza ATAV’ın tekstil boyacılığında sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmekte olduğu çalışmalardan kesitler sunduğu konuşmasının ardından panele geçildi. Panelde İTHİB Başkanı İsmail GÜLLE, TTTSD Başkanı Vehbi CANBOLAT ve TEMSAD Başkanı Adil NALBANT işadamı gözüyle tekstilin geleceğine dair öngörülerini paylaştılar. NKÜ Teknopark firmalarından Teksar Ar-Ge Eğitim ve Danışmanlık tarafından organize edilen etkinlikte tüm sunumlar ve panel dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Firma sahibi, genel müdür, müdür düzeyinde çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği etkinlik; yüzden fazla mühendis, tedarikçi, araştırmacı ve akademisyeni bir araya getirerek, bölgenin en önemli buluşma platformlarından biri oldu.

Thrace Textile Meetings: “New Horizons İn Textile”

Interactive activity series titled Thrace Textile Meetings-TEXTEB convening manufacturers, suppliers and researchers regularly in Thrace district which is one of the most important textile manufacturing centers of our country began with symposium with “New Horizons in Textile” subject organized in Çorlu Hilton Garden Inn Hotel. Symposium began with opening speeches of Chairman of Regulatory Board Prof. Dr. Özer GÖKTEPE and Namık Kemal University Çorlu Engineering Faculty Dean Prof. Dr. Lokman Hakan TECER. Namık Kemal University Textile Engineering Department Lecturer Prof. Dr. Özer GÖKTEPE emphasized that “humanity starts completely new life styles with technical textile” by sharing last news in technical textiles after Techtextil 2017 Fair on first presentation of activity. Dokuz Eylül University Textile Engineering Head of Department Prof. Dr. Merih SARIIŞIK explained functional textiles obtained by capsulation technic in textile and presented some examples from his studies in this field. NKÜ Textile Engineering Head of Department Prof. Dr. Ziya ÖZEK gave a presentation sharing last developments in weaving technic textiles and then Denge Kimya Assistant General Manager Refik GÜLBAHAR introduced new chemicals they developed for textile finishing. Afternoon section of symposium began with examples presented by NKU Textile Engineering Department Lecturer Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE from her studies concerning advances textile materials such as nano-threads, wearable photovoltaics and artificial muscles. Then Ministry of Science, Industry and TechnologyTekirdağ Provincial Director Fahrettin AKÇAL shared his assessments on how Tekirdağ textile sector is seen by society. Doç. Dr. Rıza ATAV made a speech which includes some ideas from studies he makes as part of sustainability in textile painting then panel discussion started. Istanbul Textile and Raw Material Exporters Union President İsmail GÜLLE, Turkish Textile Finishing Industrialists President Vehbi CANBOLAT and Textile Machine and Accessories Industrialists Association Adil NALBANT shared their forecasts concerning future of textile by business man aspect in panel discussion. All presentations and panel discussion were followed by auditions curiously in activity organized by Teksar R-D Training and Consultancy which is one of the companies of NKU Teknopark. Activity which attracted attention by many participant including company owner, general manager, manager was one of the most important meeting platform of district by convening more than hundered engineer, supplier, reserarcher and academic.

