Total madeni yağlar tekstilde verimliliği artırıyor

Paylaş

Türkiye madeni yağ sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren ve sektörün lider şirketlerinden TOTAL, tekstil ekipmanları için geliştirdiği özel yağlarla, sektörün ihtiyaç duyduğu verimliliğe katkıda bulunuyor.

Tekstil sektörünün kalite hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yıllardır tekstil ekipmanlarının gereksinimlerine uygun özel çözümler sunan Total Turkey Pazarlama, yağ konusundaki uzmanlığı ve dünya çapındaki tekstil tecrübesi sayesinde kone yağları, örgü makinesi iğne yağları ve anti statik özellikli yağlardan, genel bakım yağlarına ve greslere kadar geliştirdiği çok sayıda farklı ürünü müşterilerine sunuyor.

TOTAL tekstil ürünleri, sektörün gerektirdiği şartlar göz önüne alınarak sürekli geliştiriliyor. TOTAL’in Ar-Ge mühendisleri, yeni ürünler ortaya koymak ve üretim performansını artırmak için tekstil ve ekipman üreticileri ile uzun yıllardır yakın iş birliği içinde çalışıyor. Ürünlerin çevre standartlarına uygunluğu araştırmaların temelini oluşturuyor.

Sektöre özel üretim

Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, “Tekstil sektöründe birçok özel süreç var, bu süreçlerin her birinde özel makineler kullanılıyor. Her makine farklı yağ özellikleri gerektiriyor. Kone yağları iplik üzerinde kusursuz bir film tabakası oluşturarak mükemmel anti-statik özellik verirken, tekstil makine yağları yüksek verimlilik için ekipmanları korozyona karşı koruyarak daha uzun ekipman ömrü ve uzun yağ değişim aralıkları sağlamalı, bu şekilde bakım masraflarını da azaltmalı. Sektöre özel üretilen yağlar aynı zamanda REACH ve OEKO-TEX gibi zorlu çevre standartlarını karşılamak zorunda. Bu nedenle tekstil sektöründe özel yağlara ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Cengiz Hisarcıklılar, TOTAL’in LISSOLFIX ürünü ile kone yağlarında lider ve TIXO STAINLESS ürünü ile örme endüstrisinde referans marka olduğunu belirtirken, “Total Turkey Pazarlama olarak, kalite ve güvenliği ön planda tutuyor, tekstil imalatçılarına sürdürülebilir, sorumlu çözümler üretiyoruz. Orijinal ekipman üreticileri TOTAL’in tekstil faaliyetleri için kritik öneme sahip, çünkü TOTAL tekstil yağları makine üreticileri ile yakın iş birliği içinde geliştiriliyor” diye konuştu.

Ekipmanın ömrünü uzatıyor

TOTAL’in yüksek kalite yaklaşımı ve büyük çaplı örgü makinelerinin artan teknik gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirdiği TIXO STAINLESS yağları, yüksek mekanik performansı sayesinde, örgü makinelerinde iğne ve platinlerin kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, “TIXO STAINLESS yağlarının amacı, yuvarlak örme ve triko makinelerinin düşük çalışma sıcaklıklarını korurken, yüksek hızda çalışmalarına imkan tanımak.” ifadesini kullandı.

TOTAL’in geliştirdiği TIXO STAINLESS’ın formülasyonu özel rafine edilmiş baz yağlara dayanıyor. Örme makinelerinin küçük fakat işlev açısından en önemli elemanı iğne ve platinleri aşınma ve korozyondan korumak için anti-wear koruma teknolojisi içeren TIXO STAINLESS yağları geliştirilmiştir, en büyük gider kalemi olan bu parçaların dayanıklılığını artırarak kullanım ömrünü en üst düzeye çıkaran Tixo Stainless yağları ayrıca oksidasyona karşı direnç özelliği sayesinde leke ve tortu oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Her tip finiş işlemine uyum sağlayan TIXO STAINESS yağları, düşük ısıda yıkama (40°C-60°C arasında) gibi geleneksel yıkama işlemleri yoluyla yağın kolayca uzaklaştırılabilmesi için emülsiyon teknolojisini kullanırken, enerji tasarrufu sağlayarak son ürün ve üretim kalitesine de katkıda bulunuyor.