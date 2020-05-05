TİM sağlığımız için üretti

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM BİLİNCİYLE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

TİM Başkanı İsmail Gülle açıklamasında, ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi devletin tüm birimleriyle beraber görevlerinin başında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünya ekonomisini adım adım takip eden ihracatçılar olarak bu küresel virüs salgınının tüm dünyaya şu hususu öğrettiğinin farkındayız: İthalat ucuz olsa bile gelemeyebilir. Yerli ve milli üretim bilinciyle her ürünü kendi ihtiyacımızın da ötesinde üretmek zorundayız. TİM olarak, bu mücadeleyi bir seferberliğe dönüştürecek şekilde koordine ediyoruz.

“TİM OLARAK ‘EVDE KALIN’ DİYORUZ”

İhracatın saha neferleri olarak üzerlerine düşen ne varsa vazife olarak kabul edip icra edeceklerini söyleyen Gülle, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘evinizden çıkmayın’ yönlendirmeleri doğrultusunda TİM olarak, ‘evde kalın’ diyor ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Birlik ve beraberlik duygularımızın en üst düzeyde olacağı sağlıklı günler diliyoruz” mesajını verdi.

“100 TESİSTE GÜNLÜK 1 MİLYON MASKE ÜRETECEĞİZ”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise “Elbette bu zorlu süreci atlatmak için tüm sektörün sorumluluk alması ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu anlayıştan hareketle maske üretimi için Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde kampanya başlatmaya karar verdik. Salgınla mücadelede canları pahasına, gece gündüz demeden çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan maskelerin üretimi için adeta seferberlik ilan ettik. Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 100 tesisimizi çok hızlı bir şekilde organize ediyoruz. Sektör olarak bir hafta içinde günde 1 milyon adet maske üretim kapasitesi oluşturacağız. Maske konusunda hekimlerimiz de halkımız da asla endişelenmesin. Salgının gidişatına ve ihtiyaca göre kapasiteyi daha da arttırabileceğiz” dedi.

“AYLIK 2,5 MİLYON LİTRE DEZENFEKTAN ÜRETME KAPASİTEMİZ BULUNUYOR”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister şunları kaydetti: “Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün birliği İKMİB olarak ‘Önce Sağlık’ anlayışıyla hareket ediyor ve sorumluluğumuz gereği vatani bir görevi daha üstleniyoruz. Bu kapsamda, İKMİB üyesi üreticilerimizden sağlayacağımız tonlarca dezenfektan ürününü, koronavirüs salgınında ülkemiz adına hayati bir sorumluluk üstlenen Sağlık Bakanlığı’mızın emrine sunuyoruz. İlgili kurumlarımız da bu konudaki talepleri bize iletebilirler. Aylık 2,5 milyon litre dezenfektan üretme kapasitemiz bulunuyor.”