Tim Başkanı Gülle: “İhracatta beklentimiz normalinde ötesi”

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son yılların en dramatik düşüşüyle karşı karşıya kaldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “ Almanya’nın ihracatı mart ayında aylık bazda son 30 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Japonya’nın ihracatı da nisan ayında son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Elbette yaşanan bu küresel şokun etkisiyle, ülkemiz ihracatı da Mart ayının ortalarından itibaren geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Ülkemiz daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak benzer düşüşler yaşamış olsa da, kayıplarını her zaman hızla telafi ederek ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı başardı. Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008- 2009 küresel finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 artış gerçekleşti. Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodun geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz ‘Normalin de ötesi’. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir” dedi.

Türk ihracatçısı başarılı bir sınav verdi

Salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyleyen Gülle, şunları kaydetti: “Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliği ile salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı, ancak ne yazık ki bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç duydukları anda yaşadı. Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi. Türk ihracatçılarının tek çatı kuruluşu olan TİM olarak bizler de sadece süreci yakından takip etmekle kalmadık. Tüm imkânlarımızı seferber ederek, ihracatta yaşanan her türlü sorunla doğrudan ilgilendik. Yeni dönemin getirdiği sorunların hızlıca çözüme kavuşturulabilmesi adına tüm birimlerimizle gerek sahada, gerekse sanalda ışıklarımızı bir gün dahi söndürmeden çalıştık. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.”

Sanal Ticaret Heyetleri Hindistan ve Güney Kore ile devam edecek

Bu süreçte Türkiye’nin ve ihracatın geleceği için TİM tarafından yürütülen eylem planlarına ilişkin bilgi veren Gülle, ülkemizde tıbbi koruyucu malzemede sorun yaşanmaması hedefiyle başlatılan ‘ÜreTİM Seferberliğini’nde günlük 50 milyon maske üretimine ulaşıldığını, büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen TİM Export Talks panellerinde Covid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünün çizildiğini ve DHL Express işbirliğiyle hedef pazarlardaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına ve kanaat önderlerine #GoodnessFromTürkiye etiketiyle özel tasarım hijyen kitleri gönderildiğini belirtti. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde ihracatçıların 49 sorun ve talebine çözüm getirildiğini hatırlatan Gülle, ihracatçıların yeni taleplerini de TİM Sektörler Konseyi toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a aktardıklarını söyledi. Gülle, yürütülen “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile içinde bulunduğumuz bu küresel değişim ve dönüşüm sürecinde, çağımızın getirdiği tüm imkanları seferber ederek, “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetlerimiz kapsamında “Sanal Ticaret Heyetlerimizi” gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise Kenya’ya gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran’da Hindistan, 22-23 Haziran’da ise Güney Kore ile devam edeceğiz.”

Mayıs’ta 1.117 firma ihracat ailesine katıldı

Mayıs ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mayıs ayında ihracat ailemize 1.117 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mayıs ayında 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32.651 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

31 ülkeye ihracat 129,8 milyon dolar arttı

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayıs ayında 31 ülkeye ihracatını 129,8 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 31 ülkenin 25’inde artış yüzde 10’un, 17’sinde ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar ihracat artışıyla Venezuela dikkat çekti.

Paritenin olumsuz etkisi 129,4 milyon dolar oldu

Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mayıs ayında Euro dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.