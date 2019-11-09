thyssenkrupp, SASA için Türkiye’nin en büyük polyester üretim tesislerinden birini faaliyete geçirdi

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thyssenkrupp Industrial Solutions, Adana’da sentetik elyaf üretimi yapacak olan yeni polyester tesisini kısa süre önce başarıyla faaliyete geçirdi. Tekstil uygulamalarına yönelik PET (polietilen tereftalat) üreten dünyanın en büyük tek hatlı üretim tesislerinden biri olan bu yeni tesis, yılda 380 bin metrik ton (günde 1.050 ton) PET üretecek şekilde tasarlandı.

thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu Uhde Inventa-Fischer’in CEO’su Werner Steinauer şunları söyledi: “Yüksek enerji verimliliği sunan bu tesisin faaliyete geçmesi, SASA ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimizin önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Bu projeyi tasarlarken, en başından beri değer zincirini bütünüyle ele aldık. Böylece çok verimli ve aynı zamanda düşük enerji tüketimi olan entegre bir tesisi hayata geçirdik.”

Yeni tesiste Uhde Inventa-Fischer’in patentli ESPREE® ve DISCAGE® reaktörlerinden oluşan, kanıtlanmış, enerji tasarruflu 2R polyester teknolojisi kullanılıyor. Bu üretim prosesi günlük 1200 ton üzeri kapasiteler için uygundur. Polikondenzasyon tesisinden çıkan eriyik polimerin doğrudan sonraki proseslere aktarılması, bu tesisi farklı kılan özelliklerden biridir. Temel ve detay mühendislik çalışmaları, gerekli tüm ekipmanların tedariği, montaj ve devreye alma hizmetleri thyssenkrupp tarafından sağlanmıştır.

SASA’nın Operasyonlardan ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Kemal Öz konuyla ilgili şunları söyledi: “Adana’da mükemmel performans ve üretim kalitesi sunan dünya standartlarındaki yeni PET tesisimizde üretime başlamak bizim için mutluluk verici bir durum. Yeni tesisin, mevcut tesislerimizle kusursuz entegrasyonun sağlanması en önemli talebimizdi. thyssenkrupp mühendisleri, bu talebimizi memnuniyet verici bir şekilde karşıladı.”