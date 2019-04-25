THEN SMARTFLOW jet boyamada yeni bir standart belirliyor

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20-26 Haziran tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan ITMA 2019 Fuarında, Almanya’nın Schwäbisch Hall kentinde bulunan FONG’s Europe şirketi, kendi üretimi olan THEN SMARTFLOW TSF hidrolik yüksek sıcaklık boyama makinasını tanıtacak.

THEN SMARTFLOW TSF, jet boyama için piyasada mevcut makinelere oranla, mümkün olan en düşük enerji ve su tüketim oranlarını elde etmek üzere tasarlanmıştır. Tam kapasite ile çalıştığı zaman 300 kg’a kadar yükleme yapılabilen makine, en düşük çözelti oranları ve düşük bir kazan hacmi ile çalışabilmek üzere ayarlanmıştır. Çözelti oranlarını, pamuk kumaşlarda 1: 3.5’e kadar, sentetik kumaşlarda ise çözelti oranlarını 1: 2.5’e kadar düşürmek mümkündür.

FONG’s Europe şirketinin üretmiş olduğu SMARTFLOW makinesinde, kumaş taşıma tasarımı da dahil olmak üzere, geliştirmiş olduğu yenilikçi birçok özelliği için an itibarı ile bekleyen bir dizi patent başvurusu bulunmaktadır. Bu makinenin çalışma esası; bir yükleme halatına olan ihtiyacı ortadan kaldıran akıllı ve vinçsiz bir kumaş taşıma sistemine ve aynı zamanda bırakma bölgesinin tam dolmasını sağlayan programlanabilir dönüş hızlarına sahip dairesel bir burguya dayanmaktadır. Hazneler son derece esnek işleme teknolojisi için ağırlık ve malzeme cinsinden 40 kg’a kadar değişken yükleri barındırabilir ve üretkenliği tam anlamıyla maksimize etmek için her bir SMARTFLOW TSF ünitesi 8 hazneye kadar donatılabilirken, rakip sistemlerden %40 daha az zemin alanı işgal etmektedir.

FONG’s Europe şirketi Satış ve Pazarlama Müdürü Richard Fander konuya açıklık getirirken, “Yeni geliştirilen nozüller ve akıllı kontrollü dairesel örgü ve değişken hazne ayarlaması ile birlikte makarasız taşıma, en düşük kazan hacmiyle en yüksek yükleme kapasitesini ve karışıklık olmadan daha iyi kumaş işleme sağlamaktadır,” diyor.

Diğer bir yenilik ise yeni banyo hazırlama ünitesi (BPU) ve patentli uydu tankıdır.

Jet makinelerin işlem süreleri yıllar içinde sürekli olarak optimize edilmesinin, boyalar, yardımcı maddeler ve sıcak su için artan sayıda servis tankına ihtiyaç duymasını gerektirdiğini, bunun da ilave maliyet ve ek alan gereksinimi doğurduğunu vurgulayan Richard Fander, “THEN sıcaklık yönetim sistemi ile birlikte çalışan yeni BPU ve uydu tankımız, otomatik dozajlama ve karıştırma programlarıyla, boyalar ve yardımcı maddelerin çok iyi seyreltilerek ve istenen sıcaklığa son derece hızlı bir şekilde ulaştırılarak formüllerin doğru miktarda uygulanmasını garanti etmektedir,” diyor.

Yeni THEN SMARTFLOW, her seferinde mükemmel boyama için hammaddelerin, su ve enerjinin tam anlamı ile optimize bir şekilde kullanımıyla tam olarak tekrarlanabilir işleme izin verdiğine dikkat çeken Fander, “Kumaşın bir taşıma vinci kullanılmadan hidrolik olarak sürülmesi, işlem sırasındaki gerilimi azaltmak için yeni kapılar açmakta, bu da streç ve spandeks kumaşların en yüksek seviyede relaksasyonunu sağlamaktadır,” diyor.

FONG’s Europe, Then ve Goller’in bulunduğu ITMA 2019 Fuarında 2. Salonda ve D101 numaralı salonda yerini alacak. Xorella ise 6. Salonda ve D203 numaralı standında müşterilerini ağırlayacak.

Bunun öncesinde ise, FONG’s Europe 14-17 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde organize edilecek olan Techtextil fuarında, Salon 3.0’da F01 numaralı standında müşterilerini karşılayacak.