The Wool Lab, işbirliği sağlamak için dönüşüyor

Ticari piyasadaki en iyi yün kumaş ve iplikleri tedarik edebilmeleri için tasarımcılar ile eğiriciler, örgücüler ve dokumacıları doğrudan bir araya getirmenin yanı sıra, dünyada yün için geliştirilmiş en çok tanınan ilham verici araç olan The Wool Lab, tüm tekstil tedarik zinciriyle daha iyi işbirliği sağlayabilmek amacıyla İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için dönüşüme uğruyor. The Wool Lab Vision moda, tekstil ve yaşam tarzı sektörlerine ilham olması ve hayal gücünü harekete geçiren yenilikçi üretim süreçlerinden sektörün yünle çalışma şeklini temelden değiştirecek ürün gelişmelerine yünün geleceğini ortaya koyması için geliştirilmiştir. Bir tahmin aracı olan The Wool Lab Vision, geleneksel bir giysi elyafından daha fazlası olan yünü lüks, teknik ve çok yönlü bir malzeme olarak ön plana çıkarmaktadır. Coğrafi ya da kültürel sınırlara hapsedilemeyen yün, dünyanın dört bir yanında hayat tarzına ilişkin seçimlere uyum sağlayacak şekilde kullanılmaya devam etmektedir. The Woolmark Company Prosesleme İnovasyonu & Eğitim Desteği Genel Müdürü Julie Davies, “The Wool Lab Vision’da gördüğünüz her şey şu anda piyasada mevcut değil” diyerek The Wool Lab Vision’ı açıklıyor.

“Şu anda geliştirme aşamasında olanları, tedarik zinciri kapsamında üzerinde çalıştığımız ve yünde vizyoner konseptlere aktardığımız uygulamaları sergilemek için bir araç görevi görüyor. “The Wool Lab Vision markaların ve üreticilerin en yeni iplik teknolojilerini, hem ürün hem de prosesler için makine teknolojilerini ve giysi ve yaşam tarzı ürünlerindeki iplik çeşitliliği ve potansiyelini ortaya koymalarına imkân sağlar. Ayrıca tasarımcıların Woolmark ile işbirliği yapmalarına ve yünde inovasyon sağlayabilmek için tedarik zincirinde sondan geriye doğru çalışarak konseptlerini gerçekliğe dönüştürebilmelerine fırsat verir.”