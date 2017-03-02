TEX-TEK Kimya , Zschimmer ve Schwarz işbirliği

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Tekay Grup bünyesinde tekstil kimyasalları üreten Tex-Tek Kimya, Zschimmer ve Schwarz ile olan işbirliğini sektör paydaşlarına duyurmak için bir toplantı gerçekleştirdi.

Çorlu Hilton Otel’de düzenlenen etkinliğe, poliamid ve polyester sektörüne yönelik kimya branşında dünya lideri olan Alman firması Zschimmer ve Schwarz yetkilileri, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği ( TTTSD) Başkanı Dr. Vehbi Canpolat ve özellikle boyahane işletmecilerinin önde gelen isimleri katıldı. Toplantıda konuşan Tekay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ünsal, boyahanelerin birbirine rakip olmadığını ancak tekstilde bir hantallaşma olabileceğini belirtti. Çin’in Türkiye için bir tehlike oluşturmadığını belirten Ömer ÜNSAL bizim onlara göre birçok ko nuda avantajlarımız olduğunu belirtti. Poliamid ve polyester sektörüne yönelik kimya branşında dünya lideri olan Alman Zschimmer veSchwarz ile bir sözleşme imzaladıklarını belirten Ünsal, “Sözleşme ile Tex-Tek Kimya distribütörlük alacak ve Alman firma ile iş geliştirebilecek. Türkiye’ye yeni ürünler sunacağız’ dedi. Ömer Ünsal, Türkiye’de poliamid ve polyester üretim ve boyamanın yükselmeye başladığını söyledi. Amaçlarının Türkiye tekstil piyasasına bu tür ürünleri tanıtmak olduğunu vurgulayan Ünsal, özel ve katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini kaydetti. Katılımcılara geldikleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Zschimmer ve Schwarz Genel Müdürü Christian Bartsch ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “1894 yılında kurulan Zschimmer ve Schwarz, tüm dünyada temsil ediliyor. Devamlı büyüyen firma, bir aile şirketidir. 15 ülkede 23 şubesi var. “Bir hayalim var” projemiz ile ekolojiye ve çevreye büyük önem verdiğimizi gösterdik. Biz sadece konuşmuyoruz, icraat ortaya koyuyoruz. Ekoloji, ürünlerimiz için bir felsefedir. Ürün gruplarımız, finishing ve dijital baskı malzemeleri olmak üzere iki alanda toplanmış bulunuyor. 150 çeşit sertifikalı ürünümüz mevcut. Rotasyon baskı, dünyada en yaygın şekilde kullanılan bir baskı çeşididir(%65). Dijital tekstil baskıcılığı ise çok yeni olmasına rağmen çok hızlı büyüyor(1.2 milyon m2/yıl). Yıllık % 30 büyüyor. Bu sektörde % 16 ile Çin ilk sırada. Dünya’da yaklaşık 30.000 Tekstil Dijital Baskı makinesi var. Dijital tekstil baskı tesis sayısının % 3’ü Türkiye’de ve üretimin % 8’i burada yapılıyor. Dijital Tekstil baskı sektörünün bu kadar hızlı gelişimi, hata payının az olmasından ve termin süresinin kısa olmasından kaynaklanıyor. Büyük bilgi birikimine gerek olmadığı için herkes pazara girebiliyor. Bu da bir dezavantajdır. Biz Firmaların taleplerine uygun müşteri odaklı makineler üretebiliyoruz.”

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