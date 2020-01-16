Dosso Dossi Holding her yıl Antalya’da düzenlediği, işle tatili birleştiren etkinliğini; bu yıl kış turizmi ve tekstilin şehri Bursa’ya taşıdı. 100 Türk tekstil markasının ürünleri, 30 ülkeden gelen beş bin kişilik alım heyetiyle buluştu

(ÖNDER ÇELİK – TÜRKİYE GAZETESİ) Ocak ve haziran aylarında Antalya’da ‘fashion show’lar düzenleyen, özgün iş modeli “Business Holiday”le tekstil alıcılarını Türk iş ortaklarıyla buluşturan Dosso Dossi Holding, sekiz yıl aradan sonra etkinlik ağına Bursa’yı da dâhil etti. Dosso Dossi Fashion Show, 6-10 Ocak arasında Bursa şehir merkeziyle Uludağ arasında “tekstil pazarlama köprüsü” kurdu. Fuarda 100 ayrı tekstil markasının ürünleri, çoğunluğunu Rusların oluşturduğu 30 ülkeden gelen beş bin hazır giyim alıcısıyla buluştu.

BURSA’YI DA TANITACAĞIZ

Antalya etkinlikleriyle, şehrin tekstille de anılmasına büyük katkı sağladıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan; şimdi aynı etkiyi Bursa’ya sağlamak için harekete geçtiklerini söyledi. Kış turizminin tanıtılması adına 30 ülkeden gelen tekstilcilerin Bursa’da olmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Eraslan “Artık kış etkinliklerimizi Bursa’da yapacağız. Sekiz yıl aradan sonra Bursa’ya dönmekten mutluyuz. Tekstilin yanında, burada turizmi de pazarlıyoruz. Üreticilerimizin yüzde 30’u Bursalı. Bursalılar bizim burada olmamızdan çok memnun. Biz de yaklaşık beş bin kişi ile onları tanıştırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

50 MİLYONLUK TİCARET

Dosso Dossi Fashion Show’un Türkiye’de Yargıtay tarafından onaylanan ilk iş modeli olduğunu hatırlatan Eraslan “Ruslar, deniz tatili için nasıl Antalya’dan vazgeçemiyorsa artık kış turizmi için de Bursa Uludağ’da olacaklar. Bursa’daki etkinlikle otellerdeki doluluk oranları yüzde 20’lerden yüzde 100’lere ulaştı. Bu organizasyonda 40-50 milyon liralık ticaret hacmi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Martta ilk defa İstanbul’da

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show’un mart ayında da İstanbul’da olacağını belirterek şunları söyledi: Yaklaşık 15 yıldır bu organizasyonları düzenliyoruz. İlk defa İstanbul’da yapacağız. 16-18 Mart’ta çok ünlü bir mankenle açılış olacak. Yılda dört organizasyon yapacağız. İkisi İstanbul, biri Antalya biri de Bursa’da olacak. Toplam yurt dışıyla organizasyon sayısı 8-10’a çıkacak.

Suriyeli üreticiler müşteri portföyünü de bize getirdi

Etkinliğe eski Sovyet Cumhuriyetlerinin yanısıra Arap ülkelerinden müşterilerin de ilgi gösterdiğini anlatan Hikmet Eraslan, “Suriye’nin üreticilerini Türkiye’de barındırıyoruz. Savaş öncesi Suriye, çocuk tekstili konusunda çok başarılı bir ülkeydi. Şu an Türkiye’de üretim yapıyorlar. Bize çok katkıları oluyor. Biz hep niteliksiz Suriyeli konusunu konuşuyoruz ama elinde müşteri portföyü olan çok ciddi Suriyeli iş sahibi, şu anda Türkiye’de. Onlarla birlikte Orta Doğu’daki müşteri portföyü de Türkiye’ye gelmeye başladı. Arapların nasıl giyindiğini iyi biliyorlar. Bu nedenle Türkiye’nin çocuk tekstilindeki başarısı da artacaktır” dedi.