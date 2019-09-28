Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Gündemi Çevreci ve Sürdürülebilir Üretim

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Çevreye duyarlı tüketici talepleri dünyada üretim modellerini disipline ediyor. Çevreci, sürdürülebilir üretime yönelen firmalar, üretimlerinin sertifikalandırılması için sosyal denetimleri tek bir platformda toplayarak maliyetlerini azaltma yolunu seçiyor.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde uluslararası markalar ve uluslararası markaların tedarikçileri SLCP (Social & Labor Convergence Program) çatısı altında toplanarak maliyetleri azaltma ve kaynakları daha etkin kullanma yoluna gitmiş durumda.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, SLCP (Social & Labor Convergence Program) ile “Sosyal Denetim Programları Tanıtım Etkinliği” düzenledi.

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk konularının son zamanlarda büyük bir ivme kazandığına işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bu taleplerin minimum maliyetle yerine getirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Müşteri ve marka talepleri belirleyici

İhracatçı firmalardan, müşterilerin ve markaların değişen sosyal uygunluk sertifika taleplerine bağlı olarak çok sayıda farklı denetim süreçlerinden geçmeleri gerektiği ve bu durumun zaman ve finansal açıdan önemli kayıplara neden olduğu konularında çok sayıda geri bildirim aldıklarını vurgulayan Sertbaş, “Sürdürülebilirliğin, sosyal ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin artık bir seçenek olmadığının, sektörün bir gerekliliği ve sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Sektörümüzün daha sürdürülebilir bir üretim modelini benimsemesinin gerektiğinin farkındayız. Sektör olarak çalışma koşullarına, etik konulara ve çevreye olan etkimize önem ve öncelik veriyoruz” diye konuştu.

Sosyal denetimlerin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde hem markalara hem üretici firmalara ciddi maddi ve zaman yükleri getirdiğine dikkati çeken Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Sosyal denetimleri tek bir platformda toplayarak maliyetlerin azaltılmasını ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak için çalışan ortak girişim SLCP’nin gerçekleştirdiği etkinliğin tüm taraflar için verimli olacağına inanıyorum.”

SLCP’nin “Sosyal Denetim Programları Tanıtım Etkinliği” kapsamında SCLP Kıdemli Operasyon Müdürü Sharon Hesp, SLCP ile bilgi paylaşımı yapan International Trade Center (ITC) Yetkilisi Madison Wilcox ile Nike’ın Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Sosyal Uygunluk Müdürü Caner Soytaş sunumlar yapıldı.

SLCP, Türkiye’den de büyük miktarlarda alım yapan Inditex, HM, Nike gibi global markalarını, tekstil ve hazır giyim değer zincirinin pek çok tedarikçisini, denetim şirketlerini ve sektörel kuruluşları çatısı altında buluşturuyor.

Bilgi paylaşımı konusunda Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center – ITC) ile çalışan SLCP önümüzdeki yıllarda tüm markaların tek bir veri havuzundan denetim verilerini çekmesini ve üretici firmaların bir kez denetlenmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Etkinliğe EHKİB üyesi 50 ihracatçı firma katılım sağladı.