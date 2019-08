Tekstil üretimine Okyanus Teknoloji’den yapay zeka desteği

Paylaş

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olan Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme (RTLS), radyo frekanslı tanıma (RFID), mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanındaki yüzde yüz yerli çözümleriyle 25 ülkede firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlıyor. Cirosunun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıran ve 2017 yılında Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi olan Okyanus Teknoloji, Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Son 4 yıldır her yıl yüzde 100 büyüyerek cirosunu ve çalışan sayısını ikiye katlayan şirket, 2019 yılını da cirosal olarak yine yüzde 100 büyüme ile kapatmayı planlıyor. İhracatın ciro içindeki payı yüzde 15 olan Okyanus Teknoloji, ihracat oranını da her yıl ikiye katlamayı hedefliyor. 2019 yılının ikinci yarısı ve 2020 için hedef pazarları arasına Afrika’yı alan şirket, ayrıca Kuzey Avrupa ülkelerinde büyümeyi amaçlıyor. Hali hazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile çözüm sunan Okyanus Teknoloji, RTLS (konum belirleme), ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş makinası-yaya ve iş makinası-iş makinası çarpışma önleme sistemi) alanlarında dünya markası olmaya odaklanmış durumda. Madenden inşaata, üretimden havacılığa kadar pek çok farklı sektörde personelleri, araçları, iş makinelerini, ekipmanları, yarı mamul ürünleri ve riskli çalışma ortamlarının sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi değerlerini anlık olarak takip ederek görünmeyeni görünür hale getiren Okyanus Teknoloji, yakın dönemde yeni bir girişimle Litum Teknoloji ile ortak bir yapay zeka şirketi de kurdu. Resolution AI adlı yeni yapay zeka şirketi, IoT sistemlerini daha akıllı hale getirerek operasyonel verimliliğin ve güvenliğin artırılması konusunda uzman.

Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme, mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veren Okyanus Teknoloji, yüzde yüz yerli sermaye ile Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümleriyle 25 ülkede faaliyet gösteriyor. Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Okyanus Teknoloji’nin yeni nesil çözümü Wipelot sayesinde pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor.

Görünmeyeni görünür hale getiriyor

Bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinde kullanılmak üzere Ar-Ge’ye dayalı yazılım ve donanım üretimi yaptıklarını belirten Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rifat Ok, bu sayede görünmeyeni görünür hale getirerek işletmelerde enerji tasarrufu, kalite, hız, verimlilik ve ciro artışına imkan tanıdıklarını belirtti. Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunduklarını bildiren Ok, “Tüm varlıkların ve durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlıyoruz. Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyoruz” diye konuştu.

Bilişim 500’de Türkiye merkezli IoT üreticileri arasında 4. sırada

Okyanus Teknoloji olarak 2016 yılında TOBB tarafından belirlenen “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması” arasına girdiklerini ifade eden Rifat Ok, Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında ise Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında 4. sırada yer aldıklarını açıkladı. Cirolarının yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarını, TÜBİTAK ve KOSGEB ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ok, 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48. Tasarım Merkezi olduklarını bildirdi.

4 yıldır ciro ve çalışan sayısını ikiye katlıyor

İleri teknoloji çözümleriyle son 4 yıldır her yıl yüzde 100 büyüyerek ciro ve çalışan sayılarını ikiye katladıklarını anlatan Ok, “2019 yılını da cirosal olarak yine yüzde 100 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. İhracatımızın ciromuz içindeki payı yüzde 15 oranında. ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye iş ortaklarımızla birlikte ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat oranımızı her yıl ikiye katlama hedefiyle 2 yıl içinde ihracat cirosunun iç pazar cirosunu geçmesini planlıyoruz” dedi.

Odak noktası dünya markası olmak

2019 yılının ikinci yarısı ve 2020 için hedef pazarları arasına Güney Afrika ve Afrika kıtasındaki diğer ülkeleri aldıklarını ifade eden Ok, Kuzey Avrupa ülkelerinde de büyümeyi hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu; “2019 yılında yurt dışı pazarlara açılım konusunda hızlı bir ivme ile yol almaya devam ediyoruz. Bu noktada hem var olan ürünlerimizi teknik anlamda geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor ve yurt dışı pazarlara özel sertifikasyon süreçlerini tamamlıyoruz hem de şirket yapılanmamızı güçlendirerek altyapımızı sağlamlaştırıyoruz. Hali hazırda dünyanın önde gelen firmalarına gerçek zamanlı izleme teknolojileri sistemimiz Wipelot ile çözüm sunan bir şirket olarak; RTLS (konum belirleme), ISG (iş sağlığı ve güvenliği) ve SafeZone (iş makinası-yaya ve iş makinası-iş makinası çarpışma önleme sistemi) alanlarında dünya markası olmaya odaklanmış durumdayız.”

İlklerin öncüsü yapay zeka şirketi kurdu

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olduklarını vurgulayan Ok, “Türkiye’de ilk kapalı alan konum belirleme yazılım motoru, ilk havacılık IoT uygulaması, ilk geniş alan kapalı sistem iş güvenliği kurulumu, ilk hassas iş makinası güvenli alan çözümü, ilk yeraltı hassas konum personel ve ekipman takibi, ilk konum bazlı yeraltı sinyalizasyon ve hız ölçüm sistemi gibi pek çok ilke imza atmış, inovatif teknolojilerimizle ödüller almış bir şirketiz. Dünya genelinde IoT, RTLS, RFID ve veri analitik çözümleri alanında 15 yıllık tecrübeye sahibiz. Şimdi ise yüksek teknoloji çözümlerimizle yakaladığımız başarıyı bir üst basamağa taşımak amacıyla yeni bir girişime adım atarak Litum Teknoloji ile ortak bir yapay zeka (AI) şirketi kurduk. Resolution AI adlı şirketimiz ile bugüne kadar endüstriyel IoT ve RFID çözümleri sunan Wipelot sistemimizle topladığımız verileri değerlendirilip anlamlandırılarak firmalar için çok daha yüksek katma değerli hale getirmeyi amaçlıyoruz. İşletmelerin özel ihtiyaçlarına yanıt veren yapay zeka çözümleri geliştiren Resolution AI, IoT sistemlerini daha akıllı hale getirerek operasyonel verimliliğin ve güvenliğin artırılması konusunda uzman bir kuruluş. Resolution AI’da öncelikle sorun inceleniyor, sonrasında ise uzun vadeli araştırmalara yatırım yapılarak ve en yeni yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerinden yararlanılarak işletmelerin ihtiyaç ve sorunlarına özel ve yeni bir çözüm geliştiriliyor” diyerek sözlerini tamamladı.