Cumartesi , 18 Ocak 2020
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Tekstil & Teknik Ocak 2020 Sayısı

Tekstil & Teknik Dergisi Ocak 2020 Sayısı

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Tekstilde zirve yürüyüşü

Dosso Dossi Holding her yıl Antalya’da düzenlediği, işle tatili birleştiren etkinliğini; bu yıl kış turizmi ...