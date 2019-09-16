Pazartesi , 16 Eylül 2019
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tekstil & teknik Eylül Sayısı

Tekstil & Teknik Eylül Sayısı

 

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Kordsa, sektörün en önemli buluşmalarından Composites Europe’a katıldı

Kordsa, Composites Europe 2019 fuarında kompozit teknolojilerinin yaygın kullanım alanlarından biri olan otomotiv ve denizcilik ...

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