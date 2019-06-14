Tekstil makine inovasyonunda 4 milenyumun üzerinde deneyim

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Türkiye 2018 yılında da Çin’in ardından İsviçre tekstil makinelerinin en büyük ikinci ithalatçısı

İsviçre tekstil makineleri endüstrisinin 2018 yılı genel değerlendirmesini yapan SWISSMEM (İsviçre Tekstil Makineleri Birliği) Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder, İsviçre’den yapılan tekstil makine ihracatında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %8’e yakın bir düşüş olmasına rağmen, Türkiye’nin 98,8 milyon İsviçre Franklık tekstil makine ithalatıyla halen İsviçre endüstrisinin en önemli ikinci pazarı olduğunu bildirdi. 2018 yılı içinde makine ihracatına yönelik toplam ihracat hacmi de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %6,8’lik düşüşle 821,4 Milyon İsviçre Frangı olarak kaydedildi. İlk 5 ihracat pazarını Çin, Türkiye, Almanya, ABD ve Hindistan oluşturdu.

SWISSMEM Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder ile 2018 değerlendirmesi, ITMA, 2019 beklenti ve planları, İsviçreli makine imalatçılarının sürdürebilirlik ve Endüstri 4.0 boyutları ve yeni kampanyaları üzerine kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik.

İsviçreli makine üreticileri için 2018 yılını değerlendirebilir misiniz? Türkiye pazarının konumu neydi ve İsviçre pazarında Türkiye pazarının önemi nedir?

2018 İsviçre Tekstil Makinesi üreticileri için çok olumlu bir yıl oldu. ABD, İtalya, Özbekistan ve Vietnam gibi bazı piyasalar çok iyi bir gelişme sergilerken, diğer ihracat pazarlarının çoğu sabit yatay bir hareket sergilemiştir. Türkiye, İsviçre tekstil makineleri endüstrisi için uzun yıllardır ihracat yapan ilk üç pazardan biri olmuştur. Türkiye, 2018’de de yavaş bir gelişme gösteren Çin’in arkasında en önemli gelen ikinci pazar oldu. 2019 yılı için de görünüm ve beklenti aynı şekilde.

Swissmem şirketleri nasıl destekliyor? 2019 yılında devam eden ve devam edecek olan başlıca faaliyetler nelerdir?

Swissmem, İsviçre mekanik ve elektrik mühendisliği endüstrilerinde (MEM endüstrileri) ve ilgili teknoloji odaklı sektörlerde mevcut olan KOBİ’ler ve büyük şirketler için lider bir dernektir. Swissmem, ihtiyaca dayalı hizmetler sağlayarak 1100 üye şirketin hem yurtiçine hem de yurtdışına rekabet gücünü artırmaktadır. Bu hizmetler iş, ticaret, sözleşme ve çevre hukuku, enerji verimliliği ve bilgi ve teknoloji transferi konularında profesyonel tavsiyeler içermektedir. Üyelerimiz imalat tezgâhları, hassas aletler, paketleme makineleri teknolojisi ve daha fazla benzer sektörde faaliyet göstermektedir. İsviçre Tekstil Makineleri Birliği, Swissmem’in en eski bölümüdür ve 1940 yılında kurulmuştur. Diğer aktiviteler yanında önemli müşteri pazarlarında sempozyumlar, fuarlarda İsviçre pavyonları, inovasyon atölyeleri ve temel tekstil eğitim kursları düzenliyoruz.

İsviçreli şirketler ITMA 2019’dan ne bekliyor?

“Gelmiş geçmiş en iyi” sipariş miktarı ve sonuçlarıyla dolu birkaç yıldan sonra, diğer birçok sanayi ülkesinde olduğu gibi, İsviçre’de de endüstrimiz de belirli bir durgunluk ile karşı karşıya kalmıştır. Bu kesinlikle rahatsız edici ancak 10 yıl önce yaşadığımız gerilemelerden çok uzak. Endüstrimiz bu kadar güçlü dalgalanmalarla başa çıkmaya çok alıştığından, endüstrimiz üzerindeki etkinin çok sindirilebilir olduğundan eminiz. Bununla birlikte, yılın ortasında, birçok yenilik gösterilecek olan ITMA büyük olasılıkla siparişlerde ek bir artışı tetikleyecektir.

Swissmem 2019 senesinde ne gibi fırsatlardan istifade etmeyi düşünüyor?

Serbest ticaret anlaşmaları İsviçre için büyük önem taşımaktadır. Yakın zamanda Endonezya ile bir STA’nın imzalanması, İsviçre Tekstil Makineleri endüstrisi için de son derece olumlu olmuştur. Hala ABD ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile STA’lar müzakere edilmektedir. Tüm bu anlaşmalar İsviçre makine endüstrisi ile bu ülkeler arasındaki ticareti teşvik edecek ve bu şekilde tercihli pazar erişim olanakları sunacaktır.

Sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0… Swissmem için gündemdeki bir sonraki ana başlık nedir?

Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme, sektör için iki ana konudur! Gelecekteki yeniliklerin çoğu dijitalleşme ve sürdürülebilirlik boyutunu bütünleştirecektir. Endüstri 4.0 ürün veya süreç optimizasyonunda veya tamamen yeni iş modellerinin geliştirilmesinde, çeşitli olasılıklar sunar. Üye şirketlerimiz bu imkanları maksimum müşteri kazancı sağlamak için kullanırlar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak, kaynakların optimize kullanımı yine en önemli konulardan biridir. Hammaddeler azdır ve enerji pahalıdır, bu nedenle makinelerimizi her iki yönde de daha verimli hale getirmek önemlidir.

Eklemek istediğiniz son görüşleriniz nelerdir?

Yakın zamanda İsviçre Tekstil Makineleri derneğinin yeni kampanyasını ve web sayfasını “www.swisstextilemachinery.ch” başlattığını biliyor musunuz? Her ikisi de ülkemizin yenilikçi ruhuna odaklanmaktadır. Çikolata, gazlı içecekler ve bilgisayar faresi İsviçre’de icat edildi. “İsviçre’de icat edilmiştir. Aynı yenilikçi ruhun günümüzde tekstilin ilerlemesine güç verdiği yer.” Ayrıca bu 44 üyemizin etkileyici 4011 yılı kaplayan deneyimi ile de yansıtılmaktadır.