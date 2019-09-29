Tekspart KTM’de son yeniliklerini sergiledi

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Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Tekspart, tekstil makineleri, tekstil makineleri sektörüne yönelik yedek parça, endüstriyel yağlar satışı yapan firma ürün gamına LONGXING marka triko örgü makinesi ve full jakarlı yaka makinesini da katarak sektörde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Firma, bu yıl beşincisi yapılacak olan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nda son yeniliklerini sergileyecek.

Tekspart firması; kurucularının ve çalışanlarının uzun yıllar tekstil sektöründeki ve sanayi yağları konusunda yurt dışında ve yurt içinde kazanmış olduğu bilgi, birikim ve tecrübeler sayesinde sektörde kısa bir süre içerisinde önemli firmalar arasında yerini almış.

Makine Satış Müdürü Oğuz Uysal, firma hakkında bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı: “Tekstil makinaları sektöründe hizmet vermek üzere 2009 yılında kurulan Tekspart Tekstil, kurumsal bir hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Bu sektöre yönelik çeşitli yedek parçaların, endüstriyel yağların ve örgü makinalarının satış ve pazarlaması ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. İstanbul Tekstilkent Ticaret Merkezi’nde kurulan firmamız, 300 metrekare ofis alanı, İkitelli deposu ve Tekstilkent deposundan sevkiyat yapmaktadır. Özellikle de sanayi yağları ve makine yedek parçalarına dair hem yurt içinde, hem de yurt dışında çeşitli tecrübeler edinen çalışanlarımız edindikleri bilgi birikimlerini de ihtiyaç duyan noktalara aktarmaktadır.”

Kalite, Güvenilirlik ve Uygunluk Vurgusu

Uysal, Tekspart’ın distribütörlüğünü üstlendiği firmalar ile ilgili de bilgiler aktardı. “Firmamız aşağıdaki marka ve ürünlerin Türkiye ve Özbekistan distribütörlüklerini üstlenmektedir” diyerek açıklamalarına devam eden Uysal, söz konusu markaları sıraladı:

– Kore menşeli TOKYO marka, örme makine iğne ve platinleri

– Brezilya menşeli SCHICK BIN marka örme makine platinleri

– Tayvan menşeli TAI FUNG örme platinleri

– Çin menşeli LONGXING, triko, full jakarlı yaka makineleri

– Tayvan menşeli TIEN YANG yuvarlak örgü makineleri

– OPEK marka atkı ve bere makineleri

– Türkiye menşeli PROMAR Tekstil makine ve iplik yağları

Uysal, ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “Tekspart bünyesinde sunduğumuz her türlü hizmet için kalite, güvenilirlik, uygunluk ve esneklik unsurlarında dikkatli hareket etmekteyiz. Üstelik inovatif yaklaşımlar ile her geçen gün yeni teknolojileri, teknikleri ya da ürün tiplerini ülkemize kazandırmak için yurt içi / yurt dışı fuarlara da katılım göstermekteyiz. KTM 2019 Fuarı da önem verdiğimiz fuarlardan biridir.”

Tekspart’ın Ürün Portföyü

Tekspart’ın ürün portföyü hakkında konuşan Uysal, Özellikle LONGXING full jakarlı yaka makineleri ile sektöre yeni bir soluk getirdiklerini uygun fiyat ve servis garantisi ile yaka sektöründe yeni bir sayfa açtıklarını iletti. Yuvarlak örgü makinelerinde ise çok çeşitli ürün gamı ve TAYVAN kalitesi ile TİEN YANG firması ile sektöre hizmet verdiklerini iletti. Tekstil makineleri konusunda LONG XING Triko ve Yaka Makineleri ile TIEN YANG Yuvarlak Örgü Makineleri’nden bahsettikten sonra Tokyo iğne ve platinleri konusunda da açıklamalar yaptı. “Biz Tokyo iğne ve platinleri ve diğer mümessilliklerimizle uzun yıllardır tekstil sektöründe elde ettiğimiz tecrübemize dayanarak müşterilerimize en hesaplı ve kaliteli ürünleri sunmaktayız.” diyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“SCHICK BIN Yuvarlak Örgü Makine Platinleri ve Markaları da firmamızın öne çıkardığı ürünler arasında. Schick Bin tarafından tekstil sektöründeki muhtelif sorunları çözmek için platin üretimine başlanmış, bunun için de oldukça büyük bir yatırım yapılmıştır. Bu noktada 50 yıldır faal olan ve %100 Brezilya sermayesi ile ayakta duran firma, örgü sektöründe tartışmasız en iyi ve en başarılı yedek parça tedarikçisi olarak anılmaktadır. Söz konusu firma Brezilya’nın da tek platin üreticisi olarak bilinir. Bu bahsedilen tüm ürünler ve markalar ile ilgili tedarik sürecini firmamız yürütmektedir.”

Tekspart KTM 2019 Fuarı’nda

KTM 2019 Fuarı’na katılımlarıyla ilgili de konuşan Oğuz Uysal, KTM 2019’un Tekspart için önemine vurgu yaparak; “KTM Fuarı bizim için son derece önemli fuarlardan biridir. Kahramanmaraş ve civar bölgesi de firmamız açısından en değerli bölgelerden biri. Tekspart, Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2019’da yerini almaktan gurur duyar.” ifadelerini kullandı.